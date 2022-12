“Trabajo para que Marcos Torres y este proyecto continúen transformando Alta Gracia»

El edil habló sobre el proyecto más reciente presentado en el Concejo Deliberante, donde se propuso un plan de facilidad de pago para aquellos vecinos que deseen regularizar su situación tributaria que no lo hayan hecho al 31 de octubre del 2022. Los mismos pueden dirigirse a Ingresos Públicos, donde si realizan un pago único en efectivo, obtienen un descuento del 70% de los intereses totales por la deuda acumulada y, si lo financian en cuotas, tienen una pequeña tasa de interés.

A su vez, mencionó también el plan de pago de la obra del acceso norte, la cual se refiere a calle Alfonsín y Lucio V. Rossi, el camino de Los Lecheros, hasta la Güemes, hasta el García Lorca. “Como toda obra de construcción de mejora, el vecino comenzaba a pagar antes de que la obra se realizase. Entonces, la muni hacía un ranking y las cuadras que más habían pagado, se hacían primero. Actualmente se cambió el plan, donde la obra ahora se hace, y se paga después, y tiene un carácter de pago obligatorio. Hay algunos vecinos que manifestaron. La oposición no acompañó este proyecto, desde la voz de la concejal Lucía Allende. Me parece que ella no debía votar porque tiene conflicto de intereses, donde su papá vive en el sector del Golf y no quiere pagar la obra. Nosotros aprobamos el proyecto que da mayores beneficios, y los vecinos que no puedan pagarlo, se pueden acercar al concejo y evaluar una facilidad de pago”, explicó Ortiz. A su vez, comentó que el mismo Omar Allende en persona se acercó al Concejo con la intención de que se derogara la ordenanza porque no tenía intención de realizar el pago por mejora.

En cuanto al ámbito político y ciertas declaraciones de varios políticos del mismo partido mostrándose disconformes con el trayecto del proyecto, Ortiz se refirió diciendo: “Hay debates y eso ayuda al momento de desarrollar las ordenanzas, no todos tenemos las mismas formas de pensar, pero si estamos en el mismo espacio, significa que vamos para el mismo lado. Cada uno tiene la libertad de opinar”. En cuanto a su rol dentro del entramado político del partido y la gestión actual municipal, el concejal expresó: “Yo trabajo en el proyecto político y me levanto todos los días para hacer que este proyecto continúe que encabeza Marcos Torres. Creo que merece continuar cuatro años más. Nuestro espacio político siempre ha demostrado que es abierto a todos. Nosotros priorizamos el proyecto político y el modelo de ciudad, y aquellos espacios que coincidan, son bienvenidos a trabajar juntos”.