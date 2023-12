Tras el polémico video, Luciano Castro habló por primera vez

Luego de que se viralizara “por error” en las historias de Instagram el video hot de Flor Vigna y Luciano Castro, ambos recibieron una catarata de críticas al respecto. Cuando se dieron cuenta que eran tendencia por lo que habían hecho, lo borraron al instante sin pensarlo, pero lamentablemente, ya era demasiado tarde.

La bailarina explicó qué pasó, dio sus argumentos y mostró el detrás de escena, es decir, el verdadero video que quería publicar. Pero ahora, fue el turno del actor en romper el silencio: por primera vez, aclaró la polémica que se hizo viral en las redes sociales.

“Son cosas que pasan”, sostuvo Castro, quien aparece en el video con sus manos debajo de la pollera de Flor Vigna. En su defensa, dijo: “El hecho de no ser parte también terminé siendo responsable porque no tengo redes, no consumo, no las manejo y me desayuno con cosas que tienen que ver con la masividad que pueden tener las redes hoy en día”.

“Aunque parezca mentira, o quizás me hago el boludo, aun desconozco bastante”, se justificó Luciano Castro.

Pero no fue solo eso, ya que el artista decidió responderle de forma contundente a los dichos de Sabrina Rojas, su ex pareja y madre de sus hijos Esmeralda y Fausto, quien le había planteado a Vigna que «tendría que pensar que hay dos niños y que no está bueno que vean a su papá metiéndole la mano en sus partes íntimas».

“Me parece muy bien, son sus hijos. Cualquier cosa que ella considere que no le guste lo tiene que decir”, subrayó Castro.