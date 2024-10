Tras finalizar su quimioterapia, Kate Middleton volverá a ser internada

Kate Middleton es una de las integrantes más queridas de la realeza británica. Su familia conformada por el príncipe Guillermo habría cerrado su perfecto cuento de hadas. “Ambos tratábamos de encontrarnos a nosotros mismos y estábamos creciendo, así que necesitamos un poco de espacio, y funcionó para mejor”, aseveró el príncipe Guillermo sobre su reconciliación con Kate Middleton durante su breve ruptura en 2007.

Ahora bien, una mancha marcaría un nuevo capítulo en su historia de amor. A fines de marzo de este año, la princesa anunció que le diagnosticaron cáncer. “En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa (…) La operación fue exitosa. Sin embargo, los exámenes después de la operación destacaron que el cáncer estaba presente”, destacó Middleton sobre su diagnóstico.

Tras confirmar su enfermedad, la princesa realizó sus quimioterapias con éxito, al punto de haber terminado el tratamiento a comienzos de septiembre. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció que Kate fue ingresada de nuevo a un hospital.

El cuadro médico fue confirmado por la periodista española Concha Calleja. Ahí, aseveró que la princesa sería internada en la semana del 21 de octubre para conocer su estadio tras culminar su quimioterapia. “Se tiene que hacer unas pruebas. Si el cáncer ha remitido, tendrá que realizarse una nueva intervención pequeña, pero para más adelante. Eso sí, todo está bien”, explicó la periodista sobre los exámenes que debe realizarse la esposa del príncipe Guillermo.

Seguidamente, en el caso que las pruebas no salgan bien, significaría que los tratamientos no funcionaron. Por tanto, debería someterse a una nueva sesión de quimioterapia. “Si las pruebas no van bien, que los tratamientos no hayan sido suficientes, se agendará una nueva sesión de quimioterapia”, determinó Calleja.

El ingreso de la princesa al hospital surgió al mes en que la princesa publicó que había culminado su tratamiento con la quimioterapia. A través de un emotivo video con su familia, presentó la nueva etapa con su enfermedad.

“A medida que el verano llega a su fin, no puedo expresar el alivio que siento al haber terminado mi tratamiento de quimioterapia (…) Los últimos nueve meses han sido increíblemente duros para nosotros como familia (…) La vida, tal como la conocemos, puede cambiar en un instante”, detalló Kate Middleton en un video con su familia de vacaciones.