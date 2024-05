Tras la autopsia de Silvina Luna, se complica aún más la situación de Aníbal Lotocki

A partir de nuevos datos obtenidos por la autopsia, la investigación por la muerte de Silvina Luna podría dar un paso clave. A partir de esto, se complicaría aún más la situación de Aníbal Lotocki, quien se encuentra preso desde el pasado mes de octubre.

“Muy a la brevedad vamos a tener noticias, y creo yo que se va a confirmar algo que siempre sospechamos, que es que detrás de Lotocki hay una verdadera organización delictiva, que ni más ni menos se encargaba de lastimar, de dañar y de facturar”, dijo Burlando en cuanto a la autopsia.

Cabe recordar que a partir de este procedimiento en el cuerpo de la modelo, se pudo extraer «mucho material inyectado» por el falso cirujano y que fue «motivo de pericia». Según informaron, el material que se detectó estaba en buena parte del cuerpo de Luna, a propósito de una migración que sufrió. “Los legistas se sorprendieron por los granulomas que encontraron en distintas partes del cuerpo en las que no deberían estar», habían detallado el año pasado.

La autopsia al cuerpo de Silvina Luna se llevó a cabo el lunes 4 de septiembre del 2023, luego de que Burlando solicitara «que se postergue» hasta que se cumplieran «todas las garantías» procesales y sean notificadas las partes. «Fijense si será complejo lo que le inyectaba Lotocki a las víctimas que no se sabe qué es el material. Y eso es lo que se está analizando y lo que se ha volcado en el informe a propósito del juicio oral y público», había detallado en su momento Rolando Graña.

Además, se llevó adelante la preservación de los riñones y demás órganos de la actriz, y se extrajo mucho material que «oportunamente fuera inyectado» a Silvina y que ya es motivo de pericia. «Puede que sean otras cosas, que haya algún componente industrial. Más allá de que ese cemento de la prótesis no estaba indicado para usar en grandes cantidades, pero era caro. O sea que es otra cosa lo que hay», había analizado el conductor.

Al mismo tiempo, Burlando habló de Ezequiel Luna, el hermano Silvina, y reveló que sigue «muy afectado». «Personalmente, creo que está muy afectado. Ezequiel no es un tipo que muestre mucho, esconde más de lo que exhibe, y yo creo que está muy golpeado», sostuvo. Y concluyó: «Él era su sostén y tenían una relación totalmente hermosa y creo que, sin lugar a duda, el que la debe extrañar más es él».

Por su parte, Aníbal Lotocki se entregó a partir de una orden de detención en una de las múltiples causas en su contra. En el mes de enero, el acusado rompió el silencio en una entrevista. “No debería estar acá”, afirmó desde el penal.

“Yo usé un producto aprobado por la Anmat. La verdad es que no veo que haya hecho nada grave, me condenaron por un efecto colateral”, dijo sobre el caso de Silvina Luna y otras pacientes que presentaron la misma denuncia. Y agregó: “Hicimos una denuncia penal que será ratificada próximamente. Hay un Estado que tenía que controlar y no controló y un fabricante que dijo que el producto era de una manera y lo hizo de otra”.