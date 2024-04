Tras la escandalosa separación de Gerard Piqué, Shakira volvió a apostar al amor

Shakira volvió a ser noticia pero no por su escandalosa separación de Gerard Piqué o su música, sino que la artista habría cerrado ese capítulo y le estaría dando una nueva oportunidad al amor.

“Son novios. Lo confirmó un diario británico muy importante, el Daily Mail. Estamos hablando de este hombre que se llama Lucien Laviscount. Él es mitad británico, mitad francés. Ellos hicieron juntos un videoclip y ya, desde ese momento, se encariñaron”, contó May Martorelli sobre el actor de la serie “Emily in Paris”.

Pero, por otro lado, se comentó que “Los amigos de Shakira están preocupadisimos porque con Lucien se llevan 16 años de diferencia y estaría aprovechando la exposición de Shakira para hacerse un poco más conocido. Ellos dicen que ella está buscando el amor. Viene de 12 años con Piqué con el corazón roto. Pobre Shakira que ya viene con un montón de sopapos”.

¿Quién es Lucien Laviscount? Él no tardó en hacerse un nombre en la escena actoral británica. Después de su debut, su carrera despegó rápidamente, abriéndose paso a través de reconocidas series de televisión. Sus papeles en Waterloo Road (BBC) y la telenovela Coronation Street de ITV marcaron sus primeros pasos significativos en la industria cinematográfica. Además, Laviscount hizo apariciones especiales en otras producciones populares como Skins y Casualty.

Sin embargo, fue su participación en la serie de Netflix, Emily en París, lo que lo catapultó a la fama internacional. Miles de espectadores quedaron encantados con Alfie, el interesante y sarcástico banquero británico que se convierte en un interés amoroso para la protagonista. El papel fue un paso determinante en su carrera y también implicó la oportunidad de trabajar con figuras destacadas de la industria como Darren Star y Lily Collins.

También pasó por la televisión norteamericana. En 2015, el actor dio vida a Earl Grey en la comedia negra Scream Queens (Star+), creada por el reconocido showrunner Ryan Murphy. Un dato curioso de dicha producción revela que el joven fue inicialmente rechazado en la audición. Afortunadamente, Murphy vio potencial y lo llamó poco después para decirle que escribiría un personaje en específico para él.

El actor además ha probado otros lados del entretenimiento, como los programas de telerrealidad. En 2011, fue parte de Celebrity Big Brother, donde su carisma y personalidad auténtica le ganaron el afecto del público británico.

Fue hace ya un tiempo que Shakira y Gerard Piqué decidieron tomar caminos separados. La pareja llegó a su fin cuando el futbolista le fue infiel a la artista con Clara Chía Martí, una joven de 23 años.

Tras la ruptura, Shakira sacó una canción con Bizarrap que se volvió viral por la cantidad de indirectas que le lanzó a su ex. Ahora, dio que hablar con ‘Las mujeres ya no lloran’, el nuevo disco que la ayudó a sanar su dolor. En diálogo con Dominique Metzger, la colombiana habló a fondo de su situación sentimental y de su trabajo más reciente.

“Creo que he pasado un proceso alquímico, de transformar el dolor, la rabia y la frustración en creatividad, en productividad, en fuerza, en resiliencia. Pero no lo he hecho sola, lo hice también con todas esas mujeres con las que me he encontrado a diario”, blanqueó Shakira. “Mientras aullaba como una loba herida, también mi público me hablaba, me decía cosas. A partir de ahí fui sanando”, agregó, contando que las canciones son un reflejo de lo que fue su separación de Piqué.