Tras la muerte de Mariano Caprarola: ¿cuál es la situación de Lotocki y cómo continúa la salud de Silvina Luna?

Durante la tarde del pasado jueves, el mundo del espectáculo se enteró de la triste noticia del fallecimiento del productor de moda, Mariano Caprarola, de tan solo 49 años (hacía 4 días los había cumplido). «Estaba internado. Todavía la causa de la muerte está en investigación. Tendría insuficiencia renal, una situación muy delicada de salud. Parecido a lo de Silvina Luna», contó Matías Vázquez en ‘A la Tarde’ y agregó: «Él sabía que le podía pasar. En una nota dijo ‘nunca imaginé que un amigo me inyecte la muerte’. «, en referencia a Aníbal Lotocki. «Mariano tenía mucha vitalidad», afirmó el panelista.

Cabe recordar que el productor de moda también fue operado por Anibal Lotocki, quien habría dejado en su cuerpo secuelas irreversibles: «Yo tengo una insuficiencia renal, eso lo va a determinar la Justicia cuando lo metan preso. Voy a salir a decir que es un asesino. No lo puedo nombrar, me provoca un dolor en el alma muy grande, porque fui garante de su clínica en Belgrano. En ese momento era muy pendejo e hice algo muy estúpido, por ser chico, por no pensar en las consecuencias. Nunca pensás que un amigo te va a traicionar. Que te va a inyectar muerte”.

Durante una nota con Socios del Espectáculo, Caprarola contó que no denunció al cirujano y mostró su miedo al exponerlo: “Si revelo quién lo protege, terminaré muerto en una cuneta. Son dos los desgraciados, el que lo protege y él mismo”. Asimismo, el panelista acusó a Lotocki de ser responsable de sus problemas de salud, que es el mismo que tiene Silvina.

Ahora: ¿en qué situación se encuentra Aníbal Lotocki? Tras conocerse el fallecimiento de Caprarola, la Sala III de la Cámara de Casación rechazó el pedido del médico en el que solicitaba ejercer medicina y confirmó la inhabilitación de Lotocki.

Recordemos que al igual que Mariano, Silvina Luna se encuentra internada hace tres meses en el Hospital Italiano, donde lucha por su vida. ¿Cómo sigue su salud? Afortunadamente, la modelo presenta una “mejoría” en su cuadro general y se encuentra “respirando por sus propios medios”, luego de haber sido internada en la terapia intensiva hace siete días, debido a un “cuadro de encefalopatía de origen multicausal”. Eso se desprende del parte médico que el Hospital Italiano difundió el jueves por la tarde, donde además se indica que la actriz “se encuentra respirando por sus propios medios, con rehabilitación kinesiológica, nutricional y psicológica”.