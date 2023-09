Tras la muerte de Silvina Luna: ¿quiénes son las víctimas de Aníbal Lotocki que lo denunciaron por mala praxis?

Durante el pasado jueves, el mundo del espectáculo se paralizó tras enterarse de que Silvina Luna, quien venía luchando hace más de 10 años y estaba internada hace casi 80 días, perdió la vida en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La modelo de 43 años sufría de una insuficiencia renal aguda producto de una mala praxis en una operación estética realizada por el doctor Aníbal Lotocki y aguardaba un trasplante de riñón.

El calvario de su salud se remonta al año 2011, cuando decidió realizarse una intervención estética a cargo del cirujano, quien por entonces contaba con gran popularidad en el mundo del espectáculo. Lotocki le colocó metacrilato, un compuesto similar a la silicona, mezcla de acrílico y gel, en amplias zonas del cuerpo que, según se investigó en la Justicia luego de la demanda que le inició la modelo tiempo después, le produjo una hipercalcemia que tuvo como consecuencia una insuficiencia renal. Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión y cinco sin ejercer la medicina, pero continúa libre y en funciones. Mientras que a la actriz le terminó costando la vida.

El fallecimiento de Luna transcurrió dos semanas después de la muerte de Mariano Caprarola, quien había ingresado tres días antes al Centro Medicus y había sido intervenido para extirparle unos cálculos renales. Pero el columnista de La Jaula de la Moda se descompensó tras la cirugía y tuvo un shock hemorrágico que desencadenó un paro cardiaco. Y otra vez el nombre de Lotocki en el medio de la escena, ya que Caprarola también le había entablado juicio al cirujano, con quien lo unía una relación de amistad.

Pero hay más nombres que giran en torno al polémico médico tras estos dos casos. ¿De quiénes se trata?

Pamela Sosa: estuvo en pareja con Lotocki durante ocho años. El médico la operó en diversas oportunidades para mejorar el aspecto de sus pechos, glúteos y piernas. Luego de su separación, Sosa asegura que padece graves problemas por causa de los productos que el médico le colocó en el cuerpo.

Gabriela Trenchi: permaneció cuatro meses internada por sufrir complicaciones de salud tras realizarse una operación con Aníbal Lotocki. Según precisó, tuvo un cuadro de hipocalcemia (nivel de calcio en la sangre inferior al normal), parálisis y síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico autoinmune en el que el sistema inmunitario del cuerpo ataca a una parte del sistema nervioso periférico, la mielina, que es la capa aislante que recubre los nervios.

Stefanía Xipolitakis: fue intervenida por Lotocki en marzo del 2014. Cuando salió a la luz el caso de la ex Gran Hermano, conversó con su hermana, Vicky Xipolitakis, y tras una serie estudios médicos, concluyeron que en sus cuerpos tenían la misma sustancia tóxica: metacrilato.

Cristian Zárate: el 15 de abril de 2021 fue a la clínica porque quería sacarse un leve exceso de grasa a través de una dermolipectomía, como también tenía una hernia abdominal, por lo que Lotocki acordó extraerla en la cirugía estética. No obstante, tras dos intervenciones, quedó en observación porque había perdido mucha sangre. A la medianoche se descompensó y fue asistido por el personal de la clínica, que procedió a sedarlo e intubarlo. Lotocki llegó una hora después y cuando le realizaba un examen clínico, Zárate sufrió un paro cardíaco. Desde la clínica se llamó al SAME, ya que el lugar no contaba con una unidad de terapia intensiva. Tras la muerte del empresario, Lotocki fue aprehendido en la clínica y luego liberado.

Fran Mariano: el ex participante de Cuestión de Peso llegó a Lotocki por un retoque de nariz y mentón. Según contó, el cirujano le ofreció ponerle pómulos. Aunque él le dijo que no, al despertarse de la anestesia los tenía y no quedó conforme con el resultado.

Virginia Gallardo: La panelista de Nosotros a la Mañana, en 2008 decidió acceder al servicio ofrecido por el cirujano para el levantamiento de glúteos. Hoy tiene “un dolor constante en la zona intervenida”.