Tras la polémica, ¿arreglaron la estatua de Mirtha Legrand en Villa Cañas?

La reposición de la estatua de Mirtha Legrand en Villa Cañás no logró conformar a la protagonista de la obra de Daniel Melero. Luego de su pedido de reformas, la actriz y conductora televisiva ventiló su disconformidad al aire este sábado y la charla llegó a incluir una comparación con la escultura de Marcelo Gallardo en la cancha de River.

La “mesaza” de la Chiqui se convirtió en una ronda de chistes sobre el homenaje a la anfitriona en el sur santafesino. La presentadora no censuró las bromas, pero tampoco dejó pasar la oportunidad de expresar su descontento con el resultado de los retoques.

La crítica de Legrand cambió de tono varias veces en menos de dos minutos. Al final hizo una salvedad y advirtió que “el bronce debe ser muy difícil de trabajar”. Sin embargo, preguntó con preocupación: “¿Pero yo soy esa? No me veo”.

Mirtha Legrand no pudo siquiera empezar a hablar del tema de la semana sin expresar lo que sentía. “Me da vergüenza decirlo: se ha vuelto a reponer mi busto en Villa Cañás y es feo. A mí no me gusta”, sentenció.

La estrella televisiva de 97 años consideró que el homenaje no sirve. De hecho, hizo un nuevo pedido a partir de las fotos enviadas por el intendente Norberto Gizzi luego de la reinauguración: “No quiero que esté en mi pueblo eso”.

“Todo lo que he visto en bronce no tiene que tener dientes porque te sale mal”, opinó la Chiqui. El periodista Edgardo Alfano fue el primero que se animó a bromear en la “mesaza” sobre las diferencias entre los homenajes: “Vi los dos y no sé cuál era el primero”.

La abuela de Juana Viale siente que la obra no la representa en absoluto y aprovechó la ocasión para manifestarlo. Incluso admitió que le preocupa lo que pueda pasar con el busto en el futuro: “Me voy a morir y lo van a dejar ahí”.

“Es curioso que un prócer se queje de su monumento, no debe ser común”, observó Mauricio Dayub. Entre los posibles puntos de comparación se reflotó la controversia por el homenaje a Marcelo Gallardo en el Estadio Monumental.

El actor Darío Lopilato hizo gala de su sentido del humor y aclaró que la escultura del exentrenador de Al-Ittihad “tenía algo más importante” a la hora de ver si era una versión realista. Susana Roccasalvo no pudo contener la risa cuando se refirió al “volumen” de los genitales de la escultura.

Antes del duro rechazo que expresó Mirtha Legrand en televisión, Daniel Melero celebró la reinstalación de la escultura en Villa Cañás. El artista publicó videos de la presentación en el marco de los festejos del 122° aniversario de la fundación del pueblo del departamento General López, que se convirtió en ciudad en 1986.

El creador hizo una presentación con alfombra roja en el parque que también lleva el nombre de la Chiqui. Al lado de la estatua colocaron diferentes vestidos de la diva.

El cordobés oriundo de Laboulaye definió a su obra como “La Escultura de la Humildad”. La nueva versión incluye cambios en el rostro y la dentadura de la conductora.

“Todos quieren sacarse fotos”, destacó Melero a través de redes sociales. Más allá de las críticas artísticas, aseguró que Villa Cañás está “feliz” por la reposición de la estatua.