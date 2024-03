Tras la polémica con los emprendedores, Emilia Mernes rompió el silencio

Nuevamente, Emilia Mernes vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Así como días atrás estuvo en boca de todos porque sus abogados pidieron a una emprendedora dar de baja los productos con la imagen de la cantante, ahora hicieron lo propio con una vendedora de brillitos. El revuelo ocasionado la obligó a comunicar su postura al respecto.

La primera de las polémicas tuvo lugar cuando los abogados de la artista le solicitaron a una emprendedora de San Miguel que dejara de vender productos relacionados con la cantante: stickers, pulseras y cartas del “Uno” personalizadas.

Sin embargo, este lunes se viralizó un nuevo caso en torno a esta polémica: era de una persona que vendía brillitos, tales como los que usa Emilia. La emprendedora compartió en sus redes el mensaje que recibió y llovieron las controversias.

“Solicitamos urgentemente que se retire el material que tienen en venta en Gigi Store en la página web y redes sociales con la cara de Emilia Mernes, vendiendo brillos y usando la imagen no autorizada de la artista”, decía el texto que recibió la emprendedora.

Como era de esperarse, la ola de críticas por parte de los usuarios no tardó en aparecer en las redes sociales. Además, se le objetó a la misma cantante por no permitir que los emprendedores pudieran desarrollar sus propuestas, aprovechando el buen momento de su carrera.

Pero para calmar las aguas, en la tarde de este lunes, Emilia publicó un escueto comunicado en sus redes, asegurando que “desconocía la situación”.

“Tengo la necesidad de salir a aclarar y decir que jamás me metería con el laburo de nadie, sé muy bien lo que significa el sacrificio y el esfuerzo, más aún en el momento que estamos hoy en día”, comenzó la artista. Y aseguró: “Yo no estaba al tanto de la situación y ya pedí las respectivas disculpas a quienes corresponden, no necesito hacer un circo de esto. Y estaría bueno que se informen antes de difundir falsas noticias”.