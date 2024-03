Tras la salida de Jésica Cirio, se confirmó que Lizy Tagliani será la conductora de La Peña de Morfi

Después de tantas idas y vueltas, y de que circularan varios nombres de personalidades del mundo del espectáculo, finalmente se conoció quienes conducirán el nuevo ciclo de La Peña de Morfi. Entre tantas especulaciones, en los pasillos de Telefe resonaban los nombres de Diego Leuco junto a Sol Pérez, Lizy Tagliani, Paula Chavez y Zaira Nara. Pero tras días de incertidumbre se puso fin al misterio.

Tras la llamativa salida de Jesica Cirio, la cual se produjo a mediados de febrero después de siete años al frente del ciclo de Telefe, los directivos del canal decidieron apostar por dos figuras del medio: Diego Leuco y Lizy Tagliani.

“Muy pronto vuelve La Peña de Morfi a Telefe, con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco. Este año, el clásico que se disfruta con familia y amigos regresa renovado de la mano de Lizy y Diego, con los artistas más populares, las mejores recetas y mucho humor. Juntos forman una dupla que va a sorprender a todos, llena de alegría, carisma y pasión por la música”, menciona el comunicado de la productora a cargo del programa.

Luego de que Jésica Cirio anunció su salida del programa a principios del mes de febrero, los nombres que más peso tenían eran los de Sol Pérez y la comediante. Los rumores indicaban que a Lizy la quería la productora y a la periodista la quería el canal. En parte se debe a que la gimnasta ya estaba desempeñándose en El debate de Gran Hermano.

Fue en ese momento cuando Pérez opinó sobre la oportunidad de sumarse al ciclo y al desempeño de Jésica Cirio. “A mi me gusta el laburo que hizo Jesica, cómo trabaja ella, me parece que es súper responsable, no me molestaría que me digan que soy su reemplazo. Obviamente uno siempre espera la posibilidad de semejante trabajo, que te digan que podes hacer tal conducción o tal laburo, cualquier trabajo bienvenido sea”, sostuvo en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

Luego, la modelo se refirió a la posibilidad de que Lizy se quede con ese rol: “Lizy es una primera figura y cualquier laburo que le den lo hace espectacular, ella hace lo que quiere, agarra un programa y lo hace suyo y lo adapta, es espectacular Lizy. Todos los laburos que hace me encantan”.

De igual manera opinó la comediante al conocerse la posibilidad de conducir La Peña de Morfi: “Me encantaría encarar el proyecto, me parece que es un súper programa, es parte de mi esencia, me crié mirando Quique Dapiaggi que hacía un programa que iba los domingos que era una especie de La Peña de Morfi donde iban los artistas, era más folclórico pero tenía que ver con recibir gente, cocinar. La salida de Jesica no la sabía, me enteré por ella que subió un posteo, ella era un pilar fundamental de La Peña de siempre, lo hacía muy bien y me gusta mucho. No me consta (su salida), no tengo opinión”.