Tras las críticas que recibió por su opinión en las PASO, Lali le respondió a los haters

Durante el pasado lunes, Lali Espósito visitó el programa “Soñé que Volaba” que conduce Miguel Granados, y durante la entrevista, se refirió a la ola de críticas que recibió por expresar su opinión tras el batacazo de Javier Milei en las PASO 2023.

Ahora, la cantante habló sobre la violencia en las redes sociales y aseguró que no está arrepentida de haberse manifestado en contra del economista: “Hay gente que dice cosas muy tremendas, me parece que tenemos que aprender como sociedad y como seres humanos”, dijo la artista.

“Que peligroso. Que triste” fueron las palabras que escribió Lali a mediados del mes de agosto, tras el triunfo del candidato de La Libertad Avanzada en las PASO 2023. Tras ese Tweet, miles de personas le escribieron todo tipo de mensajes. “No soportan una opinión contraria. Pero yo no me enojo, no vas a ver qué le respondo a alguien que me pone ‘ojalá te mueras’ porque entiendo a esa persona”, reflexionó Lali en el streaming.

“Yo opino muy diferente que un montón de mis amigos y no se me ocurriría hablarle a alguien con ese nivel de violencia”, dijo la cantante pop haciendo referencia a las agresiones verbales que sufrió en este último tiempo.

Por eso, Lali se refirió al malestar que ella cree que sufren estos usuarios que la cuestionaron por criticar a Milei. “La gente está enojada, la está pasando como el ort… Y yo entiendo, el que me está put… no me lo está diciendo a mi. No lo siento personal, sino que es la bronca que están atravesando”, expresó.

Luego, le consultaron a la artista por qué debía publicar su opinión política en redes sociales, si ya sabe cuál va a ser la recepción de los usuarios. A lo que la intérprete contestó: “Para mí es imposible en este momento no expresarme como ser social en tuit o ahora que estamos hablando de esto”, reflexionó la artista. “Podría no hacerlo y estaría relajadísima durmiendo una siesta, pero la verdad es que justo no es mi caso y no soy así”.