Tras las polémicas por el lanzamiento del disco, Rodrigo De Paul salió a apoyar a Tini Stoessel

Luego de que se lanzara el álbum “Un mechón de pelo”, comenzaron a darse varias especulaciones desde el entorno de Camila Homs y Marcelo Tinelli, personas a las que Tini hace referencia en las canciones “Ni de ti” y “Ángel”. La modelo no dio declaraciones al respecto, pero quien sí habló fue su padre: Horacio Homs.

“La relación de Tini con Rodrigo empezó cuando Camila estaba embarazada”, aseguró, aunque Horacio Homs diferenció a De Paul de la cantante. “Esa chica nunca supo la verdad”, señaló, mientras contaba que creía que el jugador no había sido claro con ella sobre su estado civil. “La familia Homs nunca tuvo nada contra Tini”, remarcó el padre de la ex pareja de Rodrigo.

Todos estos dichos no le cayeron bien al futbolista, por lo que a través de las redes sociales, salió al cruce de su ex suegro, además de darle su apoyo a la intérprete.

“Mi admiración a Tini y a toda mi familia es porque siempre pusieron como prioridad a mis hijos, respetándolos y no siendo parte de un circo. El día de mañana ellos estarán orgullosos cómo su papá y su gente consiguen las cosas con mucho trabajo sin pisarle la cabeza a nadie”, escribió, en un posteo que compartió en las stories de su cuenta personal de Instagram.

“Podría decir tantas cosas de los que salen a hablar y sacar a la luz tanta tierra que hay abajo de la alfombra, pero yo no soy eso. Gracias, Triple porque siempre los cuidaste ante tantas injusticias, porque ellos te adoran, admiro que puedas hacer arte del camino recorrido… La vida es muy sabia y pondrá a cada uno en su lugar”, lanzó.

“Feliz vida, los quiero”, escribió, para después salir a rebatir la frase más fuerte de Horacio Homs. “Cuando Bauti estaba en la panza, yo estaba encerrado en Italia porque había una pandemia y de ahí al predio de Ezeiza 50 días para ganar la Copa América”, concluyó.

Por otro lado, quien se presentó al respecto del tema dedicado al conductor del Bailando, fue Candelaria Tinelli. “Siento que están esperando que hable”, escribió la influencer en sus redes, junto a una imagen en la que se la ve con su mano cerca de la oreja, en un gesto elocuente. Y Cande cumplió: “Hablando desde el corazón, quiero y respeto a esa persona y jamás haría o diría algo para lastimarla. Ni a ella ni a su familia. Me llevo bien, posta”, publicó en una historia siguiente, junto al emoji de un corazón.

“Sólo me da pena y angustia que se cuenten mal las cosas. En fin. Perdón si enojada dije cosas defendiendo a capa y espada a mi familia, pero es más fuerte que yo”, agregó, sin esconder sus sentimientos pero, al igual que la cantante, sin dar nombres propios. “Les juro que de mí pueden decir barbaridades, como siempre me han dicho, y hasta me río literal. Pero wow, de mi familia, qué difícil. En fin, buenas noches a todos”, concluyó.