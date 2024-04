Tras negarle una nota a LAM y ser criticada, la China Suárez hizo un fuertísimo descargo

Eugenia “La China” Suárez regresó de sus vacaciones en Brasil con Lauty Gram, tras haberse reconciliado. Y en el aeropuerto de Ezeiza, estaba esperándolos la notera de LAM, quien caminó junto a ella (de manera educada) para ver si podía darle algún tipo de declaración con respecto a su relación con el cantante.

Pero las cosas no fueron así. La artista no dijo ni una palabra. Eso sí, le pidió que se corriera y la dejara pasar. Claramente, su actitud esquiva generó todo tipo de opiniones. Y ella, lejos de preferir llamarse a silencio, hizo un fuerte descargo a través de sus stories de Instagram, remarcando por qué no quiso hablar con la notera.

“Hablen. Sigan. Jamás, pero jamás, voy a dedicarle una palabra ni un saludo a personas que ejercen violencia, difaman y se burlan de la gente. Fomentan el bullying y el odio. Nunca me voy a dejar pisar por absolutamente nadie. Buenas noches”, sentenció la actriz.

Por su parte, recordemos que cuando sucedió este episodio, el programa que conduce Ángel De Brito se encontraba al aire. Una vez que finalizó la “nota que no fue”, Yanina Latorre (una de las panelistas del programa), se encargó de hacer un fuerte descargo contra la cantante, quien no le quiso dar dicha nota.

“No quisieron hablar, pero están juntos”, dijo Ángel de Brito luego de ver las imágenes de la China y Lauty.

Acto seguido, Yanina expresó, picante: “Él, mal que mal, un poquito respondió, bajo amenaza de muerte. Ella no lo debe dejar hablar”.

Indignada con el destrato de la China y Lauty a la notera, Marixa Balli apuntó: “Todos quieren ser famosos, todos quieren tener 10 millones de seguidores y después cuando una persona va a hacerle una entrevista, nada”.

“Acá lo que se habla de ella es lo que pasa. Es lo que cuentan los protagonistas”, le contestó Yanina. Y Marixa concluyó, punzante: “No hay que ir más. Cuando pasan estas cosas uno tiene que hacer una cruza y afuera”.

“¡Qué odio nos tiene ella!”, enfatizó la panelista. Con ironía y humor, el conductor le contestó: “No sé por qué”. “Yo tampoco”, le respondió Yanina, en la misma línea.