Tras nueve años de conducción, Lisandro Carret renunció a “Pasión de sábado”

El pasado sábado, el mundo de la televisión se paralizó tras la inesperada despedida de Lisandro Carret, quien se encontraba hace nueve años al frente del programa “Pasión de sábado”. A partir de la gran incertidumbre por la renuncia del clásico conductor, Lisandro contó que se desvinculó de común acuerdo con los productores que desarrollan el ciclo que se ve por América.

«Nos reunimos, les conté algunos proyectos en los que estoy trabajando para este año, y decidimos dar cierre a una etapa hermosísima como conductor de Pasión», señaló Carret en un comunicado.

«Me divertí como loco en el programa, bailar con Los Palmeras, con Ráfaga, con muchos artistas. Me divertí como nunca y conocí otro ámbito, porque nunca había trabajado en la movida. Hice millones de amigos», destacó sobre los 9 años al frente del ciclo.

Sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta drástica decisión, Lisandro apuntó: “Sentía que era momento de salir de la zona de confort. A veces, uno se queda en la zona de confort, pero tampoco creces, y los años pasan… Entré con 40 años a Pasión y me voy con 50. No le daba espacio a otras oportunidades para quedarme en lo seguro. Terminamos una etapa hermosísima, le di mucho al programa, y el programa me dio a mí. Ahora tengo el pase libre”.

Cabe destacar que Carret acaba de crear con Marcelo Culotta la productora de contenidos para Estados Unidos y Latinoamérica Jet Lag y en octubre reestrenará en la calle Corrientes «Ponete en mis zapatos», obra teatral donde comparte cartel con Mónica Torres. Además, a partir del 10 de diciembre, estará a cargo de la Secretaría de Cultura y Turismo de Villa del Dique, Calamuchita, Córdoba.