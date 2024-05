Tras separarse de Mariela Sánchez, Cristian Castro ¿vuelve con Ingrid Wagner?

Mariela Sánchez y Cristian Castro se separaron luego de una fugaz reconciliación en medio de un gran escándalo por la aparición de un controvertido audio que se viralizó, donde la cordobesa hablaba con términos muy duros sobre el artista.

Lo cierto es que en medio del dolor que expresó la empresaria inmobiliaria por el final de la relación con el cantante, Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame detectó una llamativa maniobra virtual del artista.

El cantante, a pocos días de confirmarse el final del vínculo con Mariela Sánchez, se volvió a acercar a una de sus ex parejas, Ingrid Wagner, a quien empezó a seguir nuevamente y ella también hizo lo mismo.

Castro y Wagner terminaron su corto romance en buenos términos y ahora volvieron a seguir sus cuentas en Instagram, según detectó la panelista, lo que alimenta los rumores de una posible reconciliación entre los dos.

Ingrid es una artista plástica y abogada que tuvo un vínculo hace poco con el cantante mexicano y parece que Cristian volvió a buscarla desde las redes sociales. ¿Habrá otra oportunidad en el amor para Ingrid y Cristian o sólo será una simple amistad virtual?.

Por su parte, en Mediodía Noticias hablaron del tema y dejaron abierta la posibilidad de que haya una segunda oportunidad para el artista y la tucumana. “Los invito a un viaje, que ustedes piensen. Vamos a ver unas fotos que subieron a modo de historia. Esta, la Virgen de Guadalupe (muestra un posteo de Ingrid Wagner, ex del cantante). Otra imagen de la Virgen de Guadalupe… Y vos me decís, esto es una lectura que hago yo, ¿eh? Me hago totalmente cargo, porque esto lo vi yo, y me llamó la atención. Porque, a ver, yo te digo a vos, que sos muy cristiano y muy creyente. A la Virgen de Guadalupe, ¿con qué la asociás inmediatamente?”, le preguntó Javier Fabracci a Luis Otero.

“Y, con México, obviamente”, fue la respuesta del conductor.

“¿Y quién vive en México? ¿Quién es mexicano y muy devoto de la Virgen de Guadalupe? Cristian Castro. Recuerdan que, cuando se reconcilió con Mariela Sánchez, la cordobesa, la foto que publicó era de él junto a Mariela y Verónica Castro con la Virgen de Guadalupe, ahí en la Basílica de Guadalupe de fondo”, explicó el periodista.

Y prosiguió: “Y, cuando termina con Mariela, resulta que empiezan a seguirse nuevamente en las redes sociales Cristian e Ingrid, Ingrid y Cristian. Entonces vos decís ‘es un guiño, porque si Cristian es tan devoto de la Virgen de Guadalupe, se están siguiendo en las redes sociales y ella sube una foto de la Virgen de Guadalupe, obviamente Cristian te lo va a comentar”.

“Y te doy algunos detalles de lo que piensa Ingrid de esta situación y de Mariela Sánchez. ‘La violenta fue ella -dice-, porque se abusó de él’. Con respecto a él, dice ‘de violento no tiene nada. Yo lo quiero como puedo querer a un amigo. Es tranquilo, es educado. El cariño siempre va a estar intacto. Lo único que me condiciona es mi familia. Pero si se puede y se dan las condiciones para volver, para mí sería ideal estar con él. Lo quiero muchísimo. Me genera mucha alegría y placer estar con él. Y que dure mucho tiempo, seamos amigos o novios’”, reveló Fabracci.

“No lo descarta, la puerta está abierta. Una vez más. Cristian sigue sumando millas y ahora el avión está así, despegando. Ahora se están siguiendo una vez más”, agregó.

“O sea que él también abrió la puerta, porque viste que, cuando vos seguís a tu ex y tu ex te sigue, el portón se vuelve a abrir”, acotó Nazarena Di Serio.

“Más claro, echale agua. Esta es una propuesta concreta”, opinó Otero, mientras Di Serio aportaba: “Cómo le gustan las argentinas, la tucumana, la cordobesa…”. “Tiene varias provincias”, le retrucó Fabracci.