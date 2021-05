“Tratamos de que los entrenamientos sean iguales que antes” afirmó Valentina Barca.

Barca dialogó con RESUMEN DEPORTIVO y relató como vienen los entrenamientos.

“El trabajo de entrenamiento generalmente lo empezamos en el mes de enero siempre y este año empezamos en el mes de febrero, arrancamos con toda una planificación de resistencia. Si bien no dejamos de entrenar, el año pasado con la cuarentena, se les mandaba planes para que hicieran las alumnas. Teníamos algunas clases virtuales, tenían tareas y cuando abrieron los gimnasios pudieron hacer ejercicios de fuerza y resistencia. No hubo tanta pérdida de forma física, entonces no fue tan dura la pretemporada fue más fácil empezarla” contó la entrenadora.

“Luego del parate, tratamos de que el entrenamiento tratamos que sea igual que antes, con la misma intensidad, igual las cargas se pueden distribuir un poco más, veníamos con cargas muy altas y ahora que no hay competencias las distribuimos un poco más”.

En relación a los entrenamientos, relató: “Estamos trabajando cuatro veces a la semana para obtener la forma fisica para jugar esta categoria B1. Los lunes hacemos resistencia, los martes fuerza y potencia, los jueves coordinación, agilidad y velocidad y los sábados trabajos fisicos extremos en conjunción con trabajos de equipo y fortaleza mental”.

