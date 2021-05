“Tuve Covid pero gracias a Dios mi retorno a las canchas fue bueno y rápido”

Gonzalo Lencina, actual jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, habló con RESUMEN Deportivo por la 88.9 y contó cómo transcurrió el aislamiento tras haber dado positivo en Covid y de qué manera vivió su regreso a las canchas.

“La verdad es que volví hace dos fechas contra Instituto y estoy muy contento con el presente del equipo. A mí el Covid, gracias a Dios, me agarró muy tranquilo. Estuve diez días encerrado, me dieron el alta un domingo y el miércoles ya teníamos que viajar a Córdoba. Fue todo muy rápido, me probaron en un entrenamiento para ver cómo rendía, me hicieron todos los estudios y por suerte dio todo bien y pude jugar contra Instituto”, explicó el futbolista altagraciense.

Lencina aclaró además que su incorporación a club jujeño es a modo préstamo hasta el mes de diciembre. “La transición entre Belgrano y Gimnasia fue buena. En Gimnasia estoy a préstamo hasta a diciembre, la verdad es que me recibieron muy bien y haber podido venir acá a sumar minutos es algo muy lindo en mi carrera”.

El futbolista no olvidó sus “raíces” y aseguró estar siempre en contacto con los chicos del “Depo”. Además, celebró la incorporación de Javier Villarreal al cuerpo técnico.

“Siempre estoy en contacto con los chicos del Deportivo Norte, los sigo mucho por que son muy buenos años los que pase ahí. Volvieron muy buenos compañeros, Japo Castro, Nico Cañas, Gerardo Gasparuti, sumado al potencial de los juveniles”, dijo y añadió: “la incorporación de Javier Villarreal la vi excelente, es algo muy lindo que este ahí, para que ayude, para que le de nombre, para que el Depo se valla formando cada vez más profesionalmente, el Club necesita a esas personas y bueno, ojalá le vaya muy bien”.