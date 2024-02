«Tuve la suerte de tener un maestro como mi papá y lo pude aprovechar»

Durante la mañana de este jueves, Sebastián Favalli de la Carnicería Pini, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», habló sobre el reconocimiento a la trayectoria, entregado por el CeCIT al comercio altagraciense: «Este reconocimiento estaba planeado para fin de año cuando se hiciera la fiesta del CeCIT, pero lamentablemente no se pudo hacer en su momento. Me preguntaron si estábamos dispuestos y fuimos al reconocimiento del negocio de mi papá. Es un orgullo y estoy muy agradecido al CeCIT de este reconocimiento que nos hicieron».

«Mi papá empezó con la trayectoria en 1962 donde arrancó a ser carnicero; y estamos en la Avenida Sarmiento desde 1990. Toda una vida dedicándose a la carnicería. En el rubro de la carnicería estoy yo solo, mis dos hermanas no siguieron; y hace 23 años que estoy trabajando. Tuve la suerte que tuve un maestro como mi papá y lo pude aprovechar. Era un ser muy querible, y amaba la carnicería», dijo.

En cuanto a la entrega de esta distinción, Favalli mencionó que «Habíamos pensado que este reconocimiento iba a ser una sorpresa para mi papá, porque no le dijimos nada pero lamentablemente no llegó. Y también el reconocimiento de la gente. Todo el mundo sabía que el Pini era querido y conocido en la ciudad, pero no me imaginé la magnitud de tal cosa. Tenemos clientes de la época de papá, los hijos de ellos y los hijos. Gracias a Dios, continúa nuestra clientela. Ojalá que alguno de mis 4 hijos siga con la carnicería. La idea es que la tradición no se corte».

Por el lado de la inflación, el carnicero explicó que «Lamentablemente tuvimos un aumento en estas últimas semanas, y con el comienzo de clases, se ve la angustia en la gente. Pero siempre tratamos de aumentar lo menos que se pueda. Si aumentan, eso se va a sentir la próxima semana; pero espero que se quede como está».