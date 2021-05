UCR vs PRO: Se acabó el amor…

Esta semana, se intensificaron los cruces entre los radicales y el PRO en la Provincia después de la visita del ex Presidente Mauricio Macri en donde elogió la gestión de Schiaretti y fulminó a los candidatos del radicalismo que en el pasado quisieron disputarle la Gobernación a Hacemos por Córdoba. El Legislador del PRO Darío Capitani, ex titular del Partido amarillo en Córdoba, cruzó al Intendente de General Cabrera y Presidente de la UCR Córdoba Marcos Carasso luego de que este firmara un comunicado repudiando los dichos del ex mandatario.

“Carasso no habla en nombre de los radicales sino representando a una porción. Echarle la culpa a Macri de no haber podido interpretar lo que los cordobeses querían es de un infantilismo absoluto”, sentenció Capitani. La respuesta no se hizo esperar y varios líderes del Radicalismo, entre ellos Dante Rossi y Carlos Briner, firmaron una misiva para que se debata si la UCR debe continuar con su alianza con el PRO en la Provincia de Córdoba.

Todo el difícil escenario de los aliados de Juntos por el Cambio tiene su versión en Alta Gracia, con la salvedad de que en Nuestra Ciudad nunca se constituyó la alianza como tal.

El día sábado por la tarde, los Concejales y Tribunos de Cuentas de la oposición se reunieron con el Intendente Torres a raíz de las nuevas restricciones sanitarias. A la reunión, no asistió el Concejal del PRO y Presidente del Circuito, Ricardo González, ni tampoco el Tribuno de Cuentas, Eduardo Molina (Cabe aclarar que Molina ni siquiera está afiliado a la UCR). No sería la primera vez que los concejales radicales mantienen reuniones en el Ejecutivo en ausencia de González. Pero hoy la tensión en la alianza tomó estado público: El flamante Presidente del Comité Radical Circuito Alta Gracia, Martín Barrionuevo, fue entrevistado en la 88.9 y cuando se le preguntó sobre la manifestación que se dio el día de ayer en contra del nuevo confinamiento dictado por el Presidente Alberto Fernández, respondió de manera muy contundente: “El reclamo de los vecinos, de los comerciantes y profesionales es justo, pero lo que no apoyo es que desde la política se fomente a desarrollar marchas en medio de este contexto”, cerró Barrionuevo haciendo clara alusión a los líderes del PRO que no solamente divulgaron la cita en Plaza Solares sino que también participaron de la misma, entre ellos Ignacio Sala, Presidente del PRO en el Departamento Santa María.

Por su lado, Ricardo González no asistió a la marcha sino que se limitó a su actividad legislativa presentando contrapropuestas para palear la difícil situación sanitaria.

Los dichos de Martín Barrionuevo no causaron sorpresa en ningún lado, ya que con el discurso del purismo radical anti PRO, ganó la elección interna en el centenario partido, como así también en más de una oportunidad se lo escuchó decir en los micrófonos de que “en el PRO no hay liderazgos claros” o que “El PRO le sacó una banca al radicalismo en el Concejo” en referencia al acuerdo que suscribieron la Senadora Laura Rodríguez Machado con el ex Concejal Leandro Morer por el cual ingresó a la lista de Alta Gracia Crece Ricardo González como tercer candidato a Concejal desplazando de ese lugar a Lucía Allende, quien se quedó con el cuarto lugar en la lista.

En fin, la alianza entre el PRO y el Radicalismo no estaría pasando por su mejor momento y corre peligro de una escalada de rupturas inconciliables hacia el 2023.