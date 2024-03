«UEPC convoca un paro para el martes 5 de marzo, con movilización en Córdoba Capital»

Durante la mañana de este viernes, María Laura Romero, Secretaria General UEPC Santa María, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», explicó la decisión concreta de la asamblea y las próximas medidas de fuerza que regirán en la provincia de Córdoba: «La rueda provincial del miércoles 28 de febrero, se vio rechazada la propuesta del gobierno por insuficiente. Por lo que se convoca un paro de 24 horas, con movilización, para el martes que viene en Córdoba Capital. Por el momento, no han sido descontados los días de paro».

«UEPC convoca para el paro del martes 5 de marzo, no adhiere al paro del lunes. Ese es un paro nacional y no está CTERA dentro de la CGT nacional. En este caso, no es CTERA la que convoca al paro del lunes, por lo que nosotros no adherimos. El problema es que algunos gremios docentes, a nivel nacional, hay en la provincia y adhieren. Pero nosotros aclaramos que no nos adherimos. También convocamos al paro internacional de mujeres el viernes 8 de marzo. SADOP pertenece a un gremio a nivel nacional, pero el único que tiene personalidad política en Córdoba es UEPC», dijo.

En cuanto a lo que sucedió, Romero explicó que «La asamblea decidió pasar a un cuarto intermedio para el jueves 7 de marzo, atendiendo la posibilidad de una nueva propuesta. En esa asamblea, está la posibilidad de tratar la propuesta, y si no hay consenso, usaremos unas nuevas medidas de fuerza. Pero confiamos que va a haber una nueva propuesta por parte del gobierno».

«En la decisión de la asamblea, exigimos seguir la inmediata eliminación del desvelamiento de los jubilados, que nos parece tan injusto. Además, seguimos reclamando la eliminación del descuento por doble beneficio, el salario, entre otros puntos. Seguimos preocupados por la situación de los activos y jubilados. Son distintos puntos que van complejizando nuestros reclamos, no podemos ser tratados como los demás gremios. Hemos perdido más del 14% de nuestro sueldo», finalizó.