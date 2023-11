Un clásico vuelve en formato serie de anime: Terminator llega a Netflix

Las plataformas de streaming, sin duda, no dejan de sorprender. En esta oportunidad, desde Netflix anunciaron que se dará inicio a la producción de una serie de anime basada en el universo de Terminator, la super popular franquicia de ciencia ficción y acción que vio la luz por primera vez en 1984, con la introducción de nuevos personajes de la mano del estudio de animación japonés Production IG, conocido por la serie Ghost in the Shell.

Según informó el sitio especializado Variety, esta noticia se dio a conocer durante un ciclo promocional en el evento Geeked Week, en el que contó con la presencia de las autoridades del canal. Allí, mencionaron que «Terminator: The Anime Series» -su título tentativo- mantendrá la línea temporal en la que en 1997 la inteligencia artificial Skynet se volvió consciente y provocó el alzamiento de las máquinas, desatando una guerra con la humanidad que continúa hasta nuestros tiempos.

Lo que se sabe hasta el momento, es que la serie contará con dirección del animador Masashi Kudo («Naruto», «Bleach») y con el realizador Matt Tomlin, conocido por su trabajo en películas como «Proyecto Power» (2020) y «Madre/Androide» (2021), en los roles de showrunner, guionista y productor ejecutivo.

¿Cuál será la trama de esta adaptación? En esta producción, una soldado es enviada a ese año bisagra en esta narrativa para proteger a una figura clave para el destino de lo sobrevivientes: se trata del científico Malcolm Lee, que a pesar de sus conflictos morales trabaja para lanzar un nuevo sistema diseñado que compita con el inminente ataque de Skynet y que, en línea con la propuesta de la saga, también se transforma en el blanco de un asesino del futuro que alterará para siempre su vida y la de sus descendientes.

Es importante destacar que la serie animada será la primera de su tipo en formar parte de la franquicia de «Terminator», creada por James Cameron con el lanzamiento de la primera película homónima en 1984, centrada en un cyborg (Arnold Schwarzenegger) que es enviado al pasado para matar a Sarah Connor (Linda Hamilton), la eventual madre del futuro líder de la humanidad en la contienda contra las máquinas.