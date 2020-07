Un Matrimonio confecciona chalecos para abrigar a los perros de la calle

La ayuda solidaria llega a todos por igual es por es eso que Carolina y Lucas, un matrimonio de la ciudad confeccionan ropa de abrigo para los perros de la la calle.

En diálogo con RESUMEN, Carolina explicó: “Les hacemos chalequitos para que no sientan tanto frío. Estuvimos pidiendo donaciones pero no tuvimos el respaldo de los vecinos. Yo tenía unas cortinas y colcha fina y con eso logramos hacer once chalecos”.

Además manifestó que están esperando juntar más dinero para poder comprar más insumos y continuar con esta buena acción que llevan a cabo.

“Hay muchos animales en la calle con frío y queremos aportar. Nuestra idea es también donar la ropita a otras localidades pero nos faltan los recursos. Es por eso que pedimos recortes, no hace falta que sea tela nueva pero si necesitamos una ayuda”, finalizó la mujer.

Aquellas personas que puedan ayudar con donaciones, podrán comunicarse al 03547 15562828 (Lucas)