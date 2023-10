Un orgullo: futbolistas de Anisacate seleccionados por la Academia de Javier Mascherano

Durante la mañana de este lunes, Alicia Cufré quien es la madre de Mateo Márquez, Futbolista de Anisacate, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», la mujer contó sus sensaciones respecto a como recibieron la noticia de que el joven había quedado seleccionado por la academia de Javier Mascherano, y como emprendieron el viaje para estar presentes en las pruebas: «Estamos muy contentos con esta oportunidad que ha logrado Mateo. Tenemos que apoyar a nuestro hijo y no dejar pasar esto que se le dio porque él lo ha logrado por sus propios méritos. Creo que desde que empezó a caminar, empezó a patear la pelota. Tiene que valorar esto que le está pasando: ser elegido entre tantos chicos que había».

En cuanto a como se enteraron de estas pruebas deportivas, la mujer contó que fue «Gracias a una publicación, mi sobrina Macarena fue quien me avisó que llegaba la gente de la academia de Mascherano al Deportivo Norte, que fue el miércoles 25 de octubre. No estaba segura de llevarlo. No le dije nada a él hasta la noche anterior porque tenía mis dudas, pero era una oportunidad única. Ese miércoles teníamos que estar a las 14 horas porque en ese horario empezaban las pruebas: primero las categorías 2008/2009 y después 2010/2011. Había tantos chicos que Mateo terminó jugando a las 19:30 horas. Valió la pena».

«El mensaje que me comunicaba que teníamos que viajar a Buenos Aires me llegó el viernes 27 de octubre. De igual manera, cuando él terminó la prueba ya le habían dicho que había quedado y tenía que ir para allá, pero yo no sabía el día. Por eso se dio así tan de repente. El mensaje decía que debía presentarse este lunes, por lo que empezamos toda la movida para poder lograr este viaje. Llegamos ayer por la noche al hotel El Dorado», dijo.

Por su parte, Mateo Márquez quien es futbolista de Anisacate, mencionó que «Juego de extremo izquierdo (de 7). Estoy muy contento de que me hayan elegido para las pruebas. Los profes en Anisacate se llaman Leandro y Nahuel, pero somos varios los compañeros que estamos en Buenos Aires. Las pruebas son a las 12 pero empiezan a las 14 horas en Lincoln, pero hasta allá nos lleva un amigo de mi profe. Estamos muy agradecidos con la gente que nos ayudó a contribuir para hacer este viaje y después comprar unos botines, nos pueden ayudar a través del ALIAS: mar.violeta.fuerza.»

Pero Mateo no es el único seleccionado ya que Martín Porcel Moreno, de la categoría 2009, también quedó para realizar el viaje a Buenos Aires.