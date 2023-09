Una altagraciense es embajadora de la cultura italiana en Ushuaia

Durante la mañana de este martes, Carmen Cagliari quien es Embajadora de la Cultura Italiana en Ushuaia, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», la altagraciense que reside actualmente en el sur del país contó su historia de vida y cómo llegó a representar a la comunidad italiana en aquella localidad: «Hace 10 años que vivimos con mi esposo en Río Grande, también vivimos 3 años en Ushuaia y a partir de 2018 vivimos acá en Río Grande. Viajamos siempre a Ushuaia ya que queda a 200 km de la ciudad de Río Grande y desde el año pasado, me uní a la Sociedad Italiana de Ushuaia y al taller de baile, que somos 8 chicas (entre mujeres y niñas). Me presenté el año pasado en la Fiesta de las Colectividades y en diversas ocasiones donde hemos presentado nuestros bailes, y ahí fue cuando me ofrecieron ser embajadora de Italia, además de pertenecer a la Sociedad Italiana soy italiana hace casi 30 años y mi esposo también, así que mantenemos la tradición hace bastante tiempo. Siempre estuve ligada a la cultura italiana».

«Yo salí elegida segunda embajadora de la Fiesta de las Colectividades (la primera embajadora es una chica de Venezuela) de Ushuaia. Nuestra función es representar las culturas, en particular a Italia, pero a todas las colectividades ya que son muchas y hay gente de distintos países en Tierra del Fuego», dijo Cagliari.

En cuanto a sus funciones como Embajadora de la Comunidad Italiana así como Segunda Embajadora de las Comunidades Extranjeras en Ushuaia, la altagraciense comentó que «son de carácter social y cultural y se extienden mientras dura el mandato hasta la próxima Fiesta de las Colectividades en Septiembre de 2024. Durante ese tiempo, asistiré a los diversos eventos que se desarrollen en la Ciudad tanto a nivel Colectividades en General como de la Colectividad Italiana en particular».

«Precisamente como Embajadora Italiana, estaré presente en mi doble condición en la Fiesta que se llevará a cabo en Ushuaia el 28 de octubre en la que se celebran los 75 años del arribo a Ushuaia de la primera gran inmigración italiana a Ushuaia, compuesta por 618 personas a bordo del buque Génova en 1948. Será un evento muy importante tanto para la ciudad como para la Comunidad Italiana de Ushuaia, que incluirá también, la representación del desembarco, con la participación de muchas personas, que se vestirán con ropas de la época y actuarán simulando dicho suceso. Por la noche se llevará a cabo la Cena de Gala con la presencia del Cónsul de Italia en Bahia Blanca (con jurisdicción en toda Patagonia) y autoridades provinciales. Allí luciré la banda de Embajadora y el vestido con el que representé a Italia», expresó.

«Esa noche ofreceremos con el Grupo de Danzas que integro llamado VILLAGIO VECCHIO, formado por 8 mujeres y niñas, un espectáculo de danzas típicas italianas de distintas regiones y con diversos vestidos típicos de cada una de ellas, como sucede en las diversas presentaciones que llevamos a cabo con el Grupo que es una forma de mantener la tradición y la cultura italiana», mencionó la mujer.

En relación a su vida normal, Carmen contó que «trabajo en el aeropuerto de Río Grande, soy agrimensora y anteriormente trabajaba en Buenos Aires escribiendo cartas aeronáuticas. En el aeropuerto me toca hacer de todo un poco: funciones operativas, controlar las condiciones de la pista, y fiscalizamos todo porque somos autoridad aeronáutica».

«Nos vinimos hace 10 años para cambiar de vida y por cuestiones de trabajo. Mi esposo es abogado y trabajó en el Poder Judicial, así que decidimos cambiar. Desde el año pasado me sume a esta nueva tarea que es más como un hobby, y la verdad que estoy muy contenta. La única diferencia que hay con las colectividades de Alta Gracia son los espectáculos que son 100% de cada colectividad, no hay artistas famosos. Ya se va a dar la oportunidad de viajar y conocer Italia», finalizó.