Una buena: mañana lo operan a Benja Barrionuevo

Finalmente, tras una suspensión porque no llegaba la prótesis, le realizarán la cirugía este miércoles 20 de julio.

«El mundo se te viene abajo cuando te lo dicen. No sabes ni que preguntarles a los médicos. Me encontré otro mundo totalmente diferente al que vivimos nosotros todos los días. Los pacientes oncológicos pasan muchas necesidades, arrancando por la falta de medicamentos, de catéters. A veces las familias, que vienen de otras localidades alejadas de la capital, no tienen ni dinero para quedarse en los hospedajes en Córdoba Capital. Hay muchísimos casos en la capital, en el interior de Córdoba e incluso viene de provincias aledañas porque allá no hay este tipo de tratamientos» relató Pamela Barrionuevo, su mamá, a este medio.

Sobre cómo van con el tratamiento, declaró: «Estamos bien con el tratamiento. Tuvo sus últimas quimios previas a la operación la semana pasada. Tuvimos tres semanas de descanso ya para ingresar a cirugía, que será el 20 de julio».

Actualmente la familia está sorteando una bicicleta que fue donada por la Escuela IPEM 346, donde asiste Benjamín. Se trata de una rodado 29 que se sorteará el próximo 14 de agosto. El número tiene un valor de 500 pesos y si querés colaborar, podés comunicarte a los números: 3547 627309 (Pamela), 3547 654276 (Melina) y al 3547 532390 (Ivana). «La escuela nos donó una bicicleta nueva y estamos haciendo una rifa para los gastos» contó la mamá.

Mientras que Fernando, un vecino de Falda del Carmen, les ha colaborado con una medicación que debe tomar el adolescente para no descomponerse tras las quimioterapias -que tiene un valor de 18 mil pesos-. «He recibido más ayuda de la gente que de los políticos» concluyó Pamela.