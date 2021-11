Una buena: «Patitas» se reencontró con sus humanos

Un 17 de enero el animalito fue rescatado del costado de la ruta, iba y venía pero al acercarse gente, se alejaba. Estaba desorientado, desconfiado y con una aparente quebradura en una de sus patas.

«Era un peligro tanto para él como para los vehículos. Primero fuimos de a uno y luego nos organizamos entre tres, lo corrimos por un hora, con mucho calor hasta que se distrajo, lo enlazamos con la correa y lo subimos al auto. Lo llevamos al Centro de Zoonosis, ahi lo tuvieron un tiempo mientras se adaptaba a la manada, que no tuvo ningún problema. En el transcurso de estos meses, lo castaron y lo desparasitaron» cuenta Florencia Felicci, proteccionista independiente.

Hace unos días, la Coordinadora del Centro recibió un llamado: un hombre que decía ser la familia humana de «Frodo» como lo habían llamado. Un conocido del dueño había visto al can suelto en el predio-no estaba en los caniles porque ya había otros perros machos con los que no se llevaba- y lo había reconocido. Dio datos muy puntuales, por ejemplo sobre su patita, contó que había sufrido un accidente hacía varios años, que no pudo costear la cirugía y por ello le quedó así. Dijo que se llamaba «Patitas», que tenía quince años y que son de Villa del Prado, por ello nadie se explica como llegó hasta allá. Se les perdió en diciembre del 2020, lo buscaron un tiempo y luego dejaron de buscarlo porque pensaban que había fallecido.

Desde el Centro de Zoonosis se comprobó que la familia tuviera su predio cerrado-ya que tras tantos meses, se considera una adopción-, firmaron el contrato y cuando «Patitas» los vio, «se desarmó». Ya está en su casa.

«Es una locura pensar que tras tantos meses y con tantos kilómetros de distancia, lo hayan encontrado. Estamos muy contentas porque es muy difícil encontrarles un hogar a los viejitos» afirmó Felicci.