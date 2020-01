Una familia necesita ayuda: Su bebé nacerá este viernes y con las lluvias han perdido todo

Hace pocas horas se viralizó vía WhatsApp el pedido por una familia que ha perdido todo por las lluvias. La joven, alumna del Cenma de Barrio Cámara, está en un avanzado estado de gestación y el bebé – que aún no se ha dejado ver si es nena o varón – nacerá este viernes.

“Vivía alquilando, pero hace tres meses me vine al terreno. Hice un ranchito de nylon, no tenía la posibilidad de pagar alquiler”, expresa Brisa, de 21 años. La joven pareja, además de donaciones para la inminente llegada del bebé, la urgencia es poder terminar su casa. “Me hace falta material para hacer la casita para poder tener mi hijo. Se me llueve todo, se me echó a perder un ropero por la humedad, cuando hace calor el nylon es sofocante”, comenta la joven.

Brisa convive con su pareja, que trabaja en construcción, en negro, y con un salario que no les alcanza para sobrevivir. Además, el joven ya tiene dos hijos, uno de ellos discapacitado, que en las últimas semanas tuvieron que irse a vivir con una abuela, debido al precario estado de la vivienda paterna.

La joven mamá tendrá a su bebé por cesárea este viernes en el Hospital Illia, ya que es muy grande y ya pesa casi 5 kilos. Para el ajuar del recién nacido les hace falta ropa (unisex), pañales tamaño P o M, y un colchoncito para cuna. Además de ropa para la pareja, ya que la humedad y las lluvias echaron a perder todo.

Este viernes llegará Desiré Nahiara o Isaías Yuthiel, y tanto su mamá como su papá necesitan de toda la solidaridad.

Para colaborar: Se pueden acercar donaciones a Calle 11, al fondo, en ampliación de Barrio Parque San Juan.