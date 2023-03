Una «leona» en Los Aromos: Morales va con el Movimiento de Integración y Desarrollo a las elecciones

Nelly Morales, presidenta de la comuna de Villa Los Aromos, fue entrevistada por el equipo de «Todo Pasa» de FM 88.9. La mandataria había adelantado a este medio que no pegaría las elecciones comunales a las gubernamentales, que se realizarán el próximo 25 de junio.

Morales afirmó que no irá dentro del Juntos por el Cambio y se rumorea que habrá hasta cuatro listas en la localidad vecina. Y contó que ha recibido el apoyo del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). «Acá tenés un espacio y un lugar para tu reelección, me dijeron y me siento muy orgullosa de que me hayan tenido en cuenta» declaró.

El candidato a presidente del MID es el diputado Javier Milei y con respecto a ésto, Morales dijo: «Mis nietos están chochos, me pedían que me fueran con Milei. Así que no soy ni alcón ni paloma: soy leona. Uno debe analizar este momento en el que está el país, hay que escucharlo, hay mucha gente esta cansada».

Con respecto a si apoyará a Rodolfo Eiben-candidato de la Libertad Avanza para gobernador de Córdoba- aseguró: «Por ahora esta persona se incorpora a este partido con este candidato presidencial. A nivel provincial, para gobernador, no tenemos postura. Desconozco los candidatos del partido Demócrata».

La mandataria de Villa Los Aromos reiteró que no va a pegar las elecciones a las de gobernador, pero ante este nuevo panorama, -anteriormente deslizó que se harían en mayo- siendo parte del MID, es probable que las realice en julio, más cerca de las PASO nacionales-que son el 13 de agosto- para aprovechar la campaña nacional de Milei.

«Todos los que estamos a favor de la moral y la ética, de la verdadera democracia, el verdadero sentido común, van a estar de mi lado» declaró la candidata.

Ante la pregunta si apoyaría a Ignacio Sala (jefe comunal de La Paisanita y Presidente del PRO a nivel departamental) como candidato a legislador de Juntos Por el Cambio, remató: «No apoyo a palomas. No voy a mencionar a cierta persona para no darle publicidad, es una destructora de movimientos. El partido siempre tiene que sostener al dirigente, nosotros llegamos a Los Aromos con un gran trabajo social y no recibimos apoyo. La gente que no sabe conducir no puede estar en una banca».

«Vamos a juego limpio, cara a cara, yo le gané al clientelismo en el 2019 en Villa Los Armos. Estuvimos dos años parados y quiero repetir para terminar con la gestión» concluyó Morales.