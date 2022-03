Una mujer denunció que la estafaron en más de 300 mil pesos con un lote en La Perla

La estafa ocurrió otra vez y nuevamente en Barrio La Perla. Claudia, vecina de Villa Montenegro, en diálogo con RESUMEN, explicó que fue víctima de un engaño en el que le sustrajeron sus únicos ahorros: unos 300 mil pesos en efectivo.

«Compré un lote en La Perla por medio de una amiga que había visto una publicación en Facebook. Me contacté con el vendedor y nos encontramos. El pedia 500 mil pesos, la mitad de entrega y el resto en cuotas. Fuimos a escribano y todo y me dio un derecho posesorio de 20 años. Yo le entregué 300 mil y la idea era comenzar a marcar el lote», contó la damnificada.

El trato se concretó a fines del mes de febrero. Un domingo en horas de la siesta, cuando la mujer y su hermano se dispusieron a iniciar tareas en el predio e cuestión, se dieron con que otras personas habían colocado ladrillos.

«Habían dejado una pila de ladrillos. Le pregunté a los vecinos y me dijeron que en la semana habían venido los supuestos dueños. Les dije que la dueña era yo y me dijeron que tuviera cuidado porque a varias personas les habían hecho el cuento con ese lote. Así fue, al dia de hoy no encuentro al tipo que me lo vendió, desapareció y apareció otra gente con comprobantes del terreno», añadió la mujer angustiada.

Claudia radicó la denuncia pero a decir verdad ya perdió las esperanzas. «Los que me han asesorado me dicen que es más la pérdida de tiempo y dinero que puedo seguir teniendo. A mi plata ya la perdí y yo soy una ama de casa. Solo espero que no le pase más a nadie».