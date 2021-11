Una nueva denuncia de abuso policial en Alta Gracia

En la mañana del sábado y en el marco de un confuso procedimiento policial, Matias, vecino de Barrio Parque del Virrey, denunció hacer sido agredido físicamente por un policía en la puerta de su casa. Esto, cuando les preguntó la razón por la cual estaban en el lugar.

«Fue alrededor de las 6 de la mañana. Un tipo había tenido un problema con mi hermano y llegó a mi casa a buscarlo a los gritos. Yo salí a ver que pasaba y me encuentro con que este hombre andaba con la policia», inició el damnificado en dialogo con RESUMEN, a la vez que aseguró que la presencia de los móviles lo tomó por sorpresa y que no se trataba de un allanamiento ni nada que se le parezca, por lo que tampoco pudo entender bien la situación.

«Este tipo gritaba que saliera mi hermano, estaba como loco, le pregunté si había pasado algo y me dijo que se había portado mal pero no me dijo nada más. Cuando quise acercarme a la policia a preguntarles porque estaban ahí, que me respondieran porque yo soy un laburante que no se mete con nadie, no podían llegar a mi casa así y así como si nada un policia me pegó. Le pregunté que por qué me pegaba y me dijo ‘porque se me salió la gana’.

Según Matias, en el hecho no hubo detenciones ni secuestros, por lo que cree que se trató de un tema personal al cual la Policia acudió «por amistad» con el civil que buscaba que su hermano.

«La verdad es que todavía no se qué pasó ni porque estaban en mi casa, pero lo que más impotencia me da es que el policía haya abusado de su poder así como si nada y me haya pegado cuando yo solo les pregunté que había pasado. Yo soy un laburante, alguien que no se mete con nadie, porque no van a buscar a los choros?. No puedo permitir este atropello, se muy bien quien es el policía que me golpeó y voy a denunciarlo ante las autoridades» , concluyó.