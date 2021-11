Una nueva fecha del Talento Tenis

En la instalaciones del Aero Club realizarán junto a Potrerillo de Larreta se realizará la segunda fecha de Talento Tenis Desarrollo, las categorías participantes serán, Sub 10/12, Sub 12/14(niñas), Sub 14 y Sub 16/18.

Además de los “Talentos de la ciudad, habrá competidores de Anisacate, Villa Dolores, Unquillo, Córdoba Capital.

Va a ser un gran momento para todos los chicos pasen un gran día en un gran lugar, y puedan disfrutar día gran jornada de tenis.

Recordemos que el circuito Talento Tenis, que ya tuvo un ciclo exitoso entre 2006 y 2015, tiene como principal objetivo el desarrollo, es decir el aprendizaje de los chicos a jugar al tenis dentro de un marco de contención y sin las presiones de la competencia federada.

Este año habrá tres etapas, ya se disputó una, hoy será la segunda y la última será en diciembre. Al final se confeccionará un ranking para determinar a los números 1 del circuito 2021.