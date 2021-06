Salvó a una jubilada de no ser estafada en un cajero de Banco Nación

“Cuando yo llegué al cajero la mujer ya estaba ahí pero se notaba que estaba media perdida. Yo esperaba para entrar al cajero de al lado y antes que yo había un señor. El hombre pasa, yo espero, sale y voy yo. Mientras tanto la mujer seguía en el cajero del lado”. De esta manera, Silvia inició el relato ante RESUMEN sobre el hecho del cual fue testigo el pasado martes en la ciudad. En el que evitó que una jubilada sea víctima de un nuevo cuento del tío.

La mujer aseguró que la víctima hablaba con alguien por teléfono y en un momento colgó. “Yo no quise meterme porque no sabía realmente de que se trataba pero me parecía que la querían estafar. Ella me preguntó como tenía que hacer una transferencia, que la iban a llamar de nuevo y ahí le pregunté que tipo de transferencia tenía que hacer. ‘Es un dinero a una cuenta de Anses. A anses le pregunte yo?, si por un tema de los años de aportes, me dijo. Al toque le dije que seguro era una estafa, que Anses no llama por teléfono y menos para pedir plata”, agregó la vecina.

Después de eso la mujer se quedó callada y algo dudosa, según expresó quien fue su salvadora. “Solo se que se llama Carmen, eso me dijo. Al principio parecía no creerme pero insistí en que no hiciera nada porque era un robo y después me creyó y me agradeció”, culminó.

IMPORTANTE: Recordá que ningún organismo ya sea nacional o provincial llama por teléfono y mucho menos para solicitar información bancaria o dinero. SIEMPRE se trata de una estafa virtual. En ese caso, llamá a la policía.