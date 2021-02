Unas 15 familias buscan una salida ante el cierre de un programa tercerizado del Paicor

15 familias que trabajaban de manera tercerizada para el Paicor, bajo el programa “Cocido a la boca”, reclaman una solución ante la falta de trabajo por el nuevo régimen del programa en pandemia. Se trata de personas que cocinaban para 10 escuelas de Alta Gracia y que organizaron una venta de empanadas y planean una protesta frente a la Casa de Gobierno provincial para el próximo lunes.

“Paicor no va a volver y como nosotros al ser tercerizados no cobramos un sueldo. Ya el año pasado nos pagaron muy poco y nos confirmaron que por ahora no vamos a trabajar, por lo que no nos ingresa ningún dinero“, explicó Inés, una de las representantes de las familias, a RESUMEN.

Gracias a las donaciones recibidas y con el apoyo de la Municipalidad de Alta Gracia pudieron vender 100 docenas de empanadas que serán entregadas el próximo sábado 6 de marzo desde las 12 en calle Alvear al 890, por lo que invitan a todos aquellos que quieran a colaborar con la entrega o realizar pedidos al 3547-548280.

Respecto a la manifestación frente al Panal, la mujer anticipó que llevarán adelante una sentada el próximo lunes desde las 10.30, esperando ser recibidos por alguna autoridad provincial junto a otros trabajadores tercerizados de Córdoba que tampoco volverán a trabajar con Paicor por el momento. “Queremos que por lo menos nos dejen trabajar con viandas calientes, que las familias las iban a buscar para sus hijos. El programa sigue con el llamado módulo seco, que es principalmente una caja de fideos y arroz”.

“Nosotros no somos como los auxiliares de Paicor que están cobrando el sueldo. Al ser tercerizados no cobramos nada y hay chicas que pagan alquiler, tienen hijos pequeños y son solas. Las cuentas nos están asfixiando y por eso hacemos esto“, remarcó.