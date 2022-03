Unas 1500 personas participaron del Carnaval Marika

RESUMEN dialogó con Camilo Molas, integrante de «Noviembre Diverso» y Presidente del Frente Igualdad Evita, sobre el balance que realizaron desde la organización tras el primer Carnaval Marika realizado en Alta Gracia.

«El balance fue muy positivo, salió todo muy bien, no nos esperábamos tanta cantidad de gente, tuvimos algunos incovenientes, como por ejemplo que no tuvimos suministro de agua durante todo el día y un rato antes de que comenzara el evento, logramos que la municipalidad nos acercara un camión cisterna para poder usarlo en los baños, fue un contratiempo con el que no contábamos pero lo solucionamos rápido y tranquilamente» explicó Molas.

Sobre la cantidad de personas que asistieron, el referente dijo: «Tuvimos un pico de concentración de unas 500 personas, pero transitaron durante toda la tarde-noche, o fueron a ver algun numero puntual, unas 1500 personas: muchas familias enteras, abuelos, niñes, gente grande, gente joven. Era nuestro objetivo, que fuera un festival abierto, libre, gratuito, accesible para las familias numerosas y para que todos pudieran participar».

Molas manifestó que otro objetivo que cumplieron fue que los artistas que estuvieron arriba del escenario fueran del colectivo LGTBQ+. «Cerró la noche Fauno Sirena que son personas trans, fue a propósito, porque es muy difícil encontrar personas trans haciendo arte o que estén arriba de un escenario».

Afortunadamente el Cranaval Marika llegó para quedarse y desde «Noviembre Diverso» piensan sostener el espacio. «Queremos hacer el carnaval los próximos años y la idea agregar otros artistas. El balance es positivo por todo el laburo que hicimos durante este mes y medio. El próximo evento grande será la Marcha del Orgullo en noviembre» finalizó.

El accidente

Lamentablemente alrededor de las 21 horas, un sujeto que se encontraba alcoholizado comenzó a balancearse en el trapecio dispuesto para que actuara Rocío, una trapecista. Al ser mal utilizado, la estructura perdió el equilibrio y cayó sobre dos niñas, hiriéndolas. El hombre fue retirado por la policía, ya que la muchedumbre quería golpearlo.

«El incidente podría haber ocurrido en cualquier lugar porque justamente fue un accidente, no le quitamos importancia, ocurrió con una persona que estaba alcoholizada, que está en situación de calle, cuando sucedió el hecho en el carnaval, la policía se lo llevó y lo dejó nuevamente en la calle. Tengo entendido que también ocasionó disturbios en Mionca y tampoco nadie se hizo cargo» detalló la integrante de «Noviembre Diverso».

Respecto a las dos niñas que que sufrieron lesiones -al caer el trapecio- y las cuales fueron trasladadas al Hospital Illia, contó: «Yo trasladé a una a la cual le hicieron unos puntos en la cabeza, fue una herida superficial y otra compañera trasladó otra que resultó también golpeada y dolorida. En el momento recibimos la asistencia de un paramédico que se hallaba en el lugar y pudimos asistirlas rápidamente».

Luego del inconveniente, Rocío, la acróbata explicó ante el público que no fue un problema de seguridad o estabilidad del trapecio sino que «el problema fue el hombre que se subió a hacer algo que no sabía y lo usó de manera inadecuada».