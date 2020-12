Uno a uno los nuevos requisitos para ingresar a la Policía de Córdoba

“La modificación se funda en la necesidad institucional de actualizar y adecuar el marco legal que regula al personal con estado policial, teniendo en cuenta los nuevos paradigmas que caracterizan al funcionario policial y su rol en la sociedad actual”, explicaron desde la fuerza y comprende:

Los cambios incluyen los siguientes puntos:



Ingresos



– Pruebas de laboratorio para detectar estupefacientes.

– Cambio en la edades de ingreso: siendo para el oficial de 18 a 25 años y para el agente de 19 a 28-30 años.

– Tatuaje: puede ser visible con uniforme de verano (que no afecte el decoro y prestigio de la institución y no resulte inconveniente para el servicio) y no visible con uniforme de invierno, es decir que no se encuentren en manos y dedos, en cuello y rostro.

– Supresión de la exigencia del estado civil y la condición de no tener hijos.

Género

– Las mujeres en período de lactancia tendrán una carga laboral de 5 horas y un lugar de trabajo próximo a su domicilio.

– Licencia por maternidad a la alumna en estado de gravidez.

– Se permitirá el uso de coleta o trenza con uniforme operativo o de servicio.