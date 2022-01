Lo que parecía ser una simple salida al supermercado, se tornó en una odisea de terror para Nicolás Pregot y su esposa Camila.

El joven es Bombero Voluntario de esta ciudad desde hace 10 años. Ni en la peor de sus pesadillas hubiera imaginado tener que salvar a su hijo de apenas un año de edad, cuando este comenzó a convulsionar en su vehiculo.

«Fue el domingo tipo 5 de la tarde, volvíamos del super con mi mujer y el nene por Circunvalación y en el viaje ella me dice que él no respiraba, ‘se esta muriendo, se esta muriendo’ fueron sus palabras que no me las voy a olvidar jamás en mi vida. La imagen de verlo muerto porque se estaba muriendo, con los ojitos para atrás. Sólo atiné a frenar, bajarme y agarrarlo, con mi mujer a los gritos en la ruta. Fueron segundos en que la gente se amontonó a tratar de ayudarnos» inició Nicolás, relatando los momentos de terror que vivieron.

El primer Ángel para Bautista y su familia, fue una agente de policía de Tribunales II, quien se percató de lo que pasaba en la Ruta y se bajó a ayudar rápidamente.

«Estoy seguro de que a Jazmin (así se llama la efectiva) la envió Dios. Con ella empezamos a hacerle los trabajos de RCP, como lo he aprendido en el cuartel. Tantas veces que me ha tocado salir a accidentes y rescates y esta vez me tocó en carne propia. Uno está preparado para salvar vidas pero no cuando le toca a un hijo» agregó el papá de Bautista.

Fueron algo más de 5 minutos de primeros auxilios, hasta que el niño emitió la señal que todos esperaban. «Sentí que el lloró, hizo un quejido que fue la señal para que me lo llevara de urgencia. Como si me hubiera dicho ‘papá llévame al Hospital’ y así fue. Salimos con mi mujer y Jazmin, quien no lo soltó a Bauti en ningún momento, rumbo al medico».

Fue en ese trayecto que interviene el segundo Ángel de Bautista, Cristina Ramírez, operadora del 911, quien los guió en todo momento para llegar bien a destino. Al niño le había dado una convulsión febril y, luego de un hisopado, compraron que tenía Covid.

«Hoy mi hijo está bien, está con medicación y con doble cuidado porque es positivo en Covid. La verdad es que pasamos un momento muy duro pero por suerte salió todo bien. Ver a tu hijo muerto no se lo deseo a nadie».

Escuchá el llamado al 911: