No viajarán más como vacas, pondrán una unidad más desde el lunes 1

Durante la semana llegaron tanto a la Redacción de Resumen como a Radio 88.9, varias quejas de los pasajeros del colectivo urbano n° 5, más conocido como «La Gruta» que recorre la ciudad de este a oeste y pasa por las cercanías o ingresos de varias escuelas, sobre todo primarias y a la vez, transporta trabajadores.

El reclamo era que años atrás -antes de la pandemia- había dos unidades en el horario de las 6.50 horas, uno que levantaba a los adultos y otro «escolar» al cual subían los niños, niñas y adolescentes que entran antes de las 8 horas a sus respectivas escuelas.

Desde RESUMEN hablamos con Silvana Morillo, quien expresó: «Se viaja de manera inhumana, hoy subieron noventa personas. Antes había dos unidades circulando: una transportaba a los chicos a la escuela y otro a los adultos a trabajar. Este año comenzó a circular con uno sólo, donde suben todos juntos. En estos días comenzaron a subir muchos más»

Sobre las gestiones realizadas, contó: «Un mes atrás nos acercamos al Concejo Deliberante, hablamos con un concejal y nos envió a dialogar con los representantes de la Secretaría de Transporte. Ahí solicitamos un refuerzo para el horario de las 6.55, sobre todo para los chicos que van a la escuela, para que pudieran viajar bien, ya que es muy peligroso para ellos».

«No conseguimos respuestas, nos dijeron que iban a hablar con el dueño, trataron de justificar que por la pandemia recién se estaban regularizando los horarios, sin embargo ya pasaron cuatro meses desde que arrancaron las clases y nunca lo solucionaron. Y los choferes no pueden hacer nada, es una decisión del dueño» continuó Morillo.

La situación pasó de gris oscuro a negro cuando en la mañana del martes 26 de julio, el colectivo, que inicia su recorrido saliendo del cementerio, hizo unas siete-ocho cuadras y se llenó: «imaginate la cantidad de gente que subió más adelante hasta barrio Don Bosco, muchísma gente. No había más lugar. Es entonces cuando el chofer les avisó a quienes estaban en las paradas siguientes, que iba a llevar a los pasajeros -a los niños y niñas que asisten a las escuelas, Manuel de Falla y Comandante Espora- y que luego volvería a recogerlos». «Ésto despertó indignación ya que los chicos llegaban tarde al colegio y los adultos a trabajar» agregó Morillo.

El miércoles 27, los usuarios decidieron no pagar el boleto en forma de protesta: «sobre todo por el peligro que conlleva la gran cantidad de personas que viajan, a la hora de descender y ascender al mismo, al no ver el chofer por la cantidad de gente, puede arrancar antes de que terminen de bajar y provocar un accidente. No sabés como se tambalea el vehículo cuando dobla…» detalló asustada la vecina. Entonces el chofer llamó al dueño y éste respondió que mañana iba a manejar él mismo el rodado.

El jueves 28, el propietario dialogó con los usuarios y les explicó que no podía agregar otra unidad por cuestiones económicas.

Mientras que este viernes, tras el diálogo con algunos vecinos y también con los dueños de las empresas transportistas, se definió junto a la Dirección de Transporte que el colectivo n° 1 que no ingresaba a barrio Parque San Juan, lo haga a partir del lunes 1, a las 7 horas.

Lucas Quinteros, encargado del área municipal, afirmó a RESUMEN que ya se reunió con los empresarios y que se determinó que este ómnibus ingresará a Parque San Juan por calle 7 hasta Montamat, luego hasta la 10 y volverá al Crucero ya para luego dirigirse hasta barrio Sur donde se encuentra el polo educativo.