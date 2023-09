Urgente: Pipo Coronel sufrió neumonía y hoy necesita ayuda para recuperarse

El joven de 40 años estuvo internado durante un mes y diez días en el Hospital Regional Arturo Illia, hoy se encuentra sin trabajo y tiene una recuperación de entre 4 y 6 meses.

Miguel «Pipo» Coronel, vecino de barrio Sabattini, conocido bailarín y patinador de la ciudad, contó a RESUMEN lo que le sucedió: «Estaba enfermo con una gripe que no se me pasaba durante unos 15-20 días hasta que fui al hospital. Cuando me revisaron me dijeron que tenía una neumonía bilateral y que debía quedar internado. Al ponerme la vía con los medicamentos -a través de una vena por el cuello, para que vaya más rápido- me perforaron el pulmón y me pasaron a Terapia Intensiva». Allí permaneció internado durante más de veinte días, hasta que presentó una mejora y lo pasaron a sala común, donde estuvo aislado algunos días hasta que le permitieron recibir visitas. Es cuando decidió pedir ayuda, ya que su espalda y piernas están llenas de escaras por el tiempo internado y por ello precisa cremas que cuestan arriba de los 15 mil pesos. Además perdió masa muscular -bajó unos 26 kilos- y por ello debe hacerse sesiones de fisioterapia.

No puede caminar más de 5 cuadras ya que le duelen mucho las piernas y utiliza un bastón de soporte por el momento. Los médicos destacaron su rápida recuperación -el hecho de querer levantarse el segundo día en sala común- y lo relacionaron a su pasado deportista.

Pipo no pierde el humor y dice que es «un cadáver andante» y agradece tanto a su familia, a sus amigos y amigas que le han colaborado con dinero y donaciones, como a la municipalidad.

Está llevando adelante una rifa para recaudar dinero para abonar la fisioterapia y los premios son:

Gift Card por 10 mil pesos en boutique Ruana Sweter Cena para dos personas Corte de pelo Sweter de mujer Buzo de mujer Combo dulce Un par de chanclas a elección Un fernet+ 2 cocas 2 kilos de chorizo+carbón+pan

Se sortea el sábado 16 de septiembre, tienen un valor de 500 pesos y se pueden comprar al 3547 630823 (Pipo). Se pueden abonar por transferencia bancaria al CBU 4530000800017799022780 ALIAS: pipocoronel.