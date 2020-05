Vagni acusó al Municipio de serias irregularidades en el tema PAICOR y Ortíz la tildó de mentirosa

Fueron fuertes las declaraciones de la Jefa del bloque de Alta Gracia CRECE, Amalia Vagni, al aire de la 88.9, en donde explicó a qué se debía el pedido de informe que desde su núcleo solicitaron al conjunto oficialista y que les fue recientemente rechazado: El tema PAICOR.

“Había varias cuestiones que hacían al por qué de ese pedido. Una era el tema de la perioricidad con la que no se entregaron estos módulos. No se olviden que esto empezó mas o menos a medidos de marzo, ese mes se dieron las comidas en los colegios y cuando se vio que los padres con el miedo de todo lo que pudiera suceder, no mandaban a los niños a la escuela y las raciones quedaran a la buena de dios, se optó por la modalidad de entregar los módulos como se hace en invierno y en la época estival. Bueno, ahí se desata que el Gobierno manda el dinero para la compra de estos módulos y la primera entrega tuvo unos 200 productos dentro de los cuales estaba la leche en polvo por 800 gramos. En la segunda, que se hace en abril, se hizo una circular a los municipios donde informan que el modulo iba a ser un poquito mas extensivo de 34 productos y que los intendentes tenían la facultad de hacer dos entregas o una sola. Bueno, pasado el mes se hizo una sola entrega, con 12 productos y no con 34 y el tema es que el municipio tiene que haber recibido el dinero por la totalidad del modulo, pero faltan productos“, acusó la ex candidata a viceintendenta.

El pedido de informe también se refiere a la entrega de leche del programa Mas leche Mas Proteina en dichos módulos, cuando en realidad, según sostiene Vagni, se hizo una compra particular de leches que serían destinadas a esos módulos. “Está la factura”, agregó la Concejal quien también aseguró que recibió reportes de que algunos productos de los entregados en los módulos, estaban vencidos. Sin duda, otra grave denuncia.

Manu Ortíz salió al cruce

En diálogo con Todo Pasa, quien no omitió el tema fue el Concejal oficialista Manu Ortíz y con duras palabras para con la postura de Vagni, expresó: “Considero que lo que ellos presentaron no fue un pedido de informe sino una puesta en escena de una actuación circense. Ver a una concejal tirada en el piso, sacando alimentos de una bolsa diciendo estos alimentos me los dio fulanito, esa no es la función de un concejal. De todos modos ella tiene a disposición todas las oficinas y los funcionarios trabajamos en conjunto entonces seria bueno que ella pueda sumarse y colaborar en un momento tan complejo como este”, inició el ex secretario de Desarrollo Social y continuó: “ella hizo afirmaciones muy fuertes, por lo cual considero que si ella hace acusaciones en ese sentido debe ir acompañado por una denuncia porque sino o es cómplice de una situación irregular de la cual conoce, o es una mentirosa que está inventando una situación para hacer política en un momento tan complejo. Eso es politica chiquita“, sentenció.