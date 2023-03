Vagni sobre el discurso de Torres: «Parece que no viviera en esta ciudad»

La edil Amalia Vagni, de Alta Gracia Crece, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» sobre el discurso del intendente Marcos Torres en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Alta Gracia.

«Repite obras que ya se hicieron y hay obras que no están funcionando, por ejemplo el sistema de aireación de las piletas de las cloacas, no están funcionando. El cine fue restaurado hace tiempo, la Avenida del Libertador, la viene repitiendo hace años y esperemos que se concrete este 2023» opinó Vagni.

Con respecto a la creación de la «Patrulla Urbana», dijo que «con más móviles no hacemos nada, estas personas deben tener poder de policía para poder hacer algo, contar con nafta y móviles en condiciones».

«Dijo enojado un par de cosas hacia nosotros, pero dicen que escuchan a los vecinos y no es así y se vio ayer con el tema de los arroyos. Sobre la obra en calle Rossi, nos parece bien que se haya hecho, pero se cambió la modalidad de construcción y no es un desagüe pluvial sino del sobrante del agua cruda de Cosag, entonces cae agua constantemente y ya se han hecho tres arreglos desde que se inauguró la obra. El pavimento antes era de 25 centímetros y ahora es de 10, hay cuestiones que no se hicieron bien. Además él no hace, lo hace provincia» manifestó la referente radical.

«El discurso, fue el de un año electoral, parece que no vive en esta ciudad, que tiene agua todos los días, pavimento, todos los servicios. Aparte de ser confrontantivo con la oposición, hizo anuncios que tienen que ver con créditos sociales que o están buscando los votos que le faltan o estás preocupado por los vecinos realmente. En materia de ambiente no hicieron nada: la planta de recupero es pequeña, el saneamineto de las lagunas no se hizo, planta de transferencia tampoco…hay un 20% de tasa de desempleo en la ciudad. Vamos a seguir marcando las diferencias, para eso estamos, y aplaudiendo las que están bien».

Cambiando de tema y ya hablando sobre el año electoral, la edil de Alta Gracia Crece contó que todas las fuerzas políticas que conforman Juntos por el Cambio a nivel local, se reúnen todos los lunes y ya están armando la plataforma de propuestas: «estamos trabajando todos juntos».

«Me encantaría gobernar la ciudad y que los destinos de los vecinos estén en mis manos, pero no es mi decisión. Ojalá el electorado pueda ver que esta ciudad está para más. Además primero están las elecciones provinciales y es una irresponsabilidad por parte del gobernador, que no se ponga fecha» aseguró Vagni.

Con respecto a si se siguen presentando los mismos nombres, la concejal hizo una comparación con Hacemos por Córdoba, planteando que sucede lo mismo. «Los equipos que se están armando son con gente de experiencia y gente joven. A veces parece que se reciclan pero las ideas son las mismas».

En relación a si habrá fórmula con el ex concejal Leandro Morer, contó: «Hay diálogo, va a haber un entendimiento. Nos estamos sentando con todos, no puedo decir si alguien va a estar dentro la lista». Sobre Martín Barrionuevo, Presidente del Circuito UCR Alta Gracia, afirmó: «Me sorprendió con lo de la Defensoría del Pueblo».