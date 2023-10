«Valle de Anisacate es una localidad pequeña pero gestiona como una ciudad grande»

Durante la mañana de este martes, Nicolás Merlo, Jefe Comunal Electo de Valle de Anisacate, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», el Jefe Comunal Electo habló de las diferentes actividades que se van a dar en el valle y adelantó algunas cosas que se van a realizar de cara a cuando asuma, el próximo 10 de diciembre: «Estamos terminando la parte de refacción del nuevo centro de salud, y si Dios quiere estaremos al principio del mes de diciembre con la inauguración. El lugar está prácticamente listo, pero el traspié fue el hecho de vandalismo sufrimos. Quedaban cuestiones menores pero ya estaría para comenzar a trabajar en diciembre. Estamos trabajando con la prueba de gas, el mobiliario y ya quedaría en condiciones».

En cuanto a los profesionales del centro, «es un tema muy difícil de tratar porque no se consiguen. Los jefes comunales no son ajenos a esta cuestión. Por lo pronto, vamos a trabajar con el plantel que tenemos y después vamos a ir sumando prestaciones. El interés es darle el uso que corresponde a ese centro de salud».

«Estoy trabajando en muchos proyectos personales para presentar en las distintas comunas de empleo, transporte y tránsito. Cuando asuma mi gestión, voy a llamar a los distintos jefes comunales para lograr una unidad en el corredor. Estamos ante una oportunidad enorme porque las épocas de crisis sirven para esto (en mi opinión), y vamos a lograr entender que trabajando en conjunto, somos mucho más y podemos darle muchas cosas a las distintas localidades», dijo Merlo.

Por el lado de las próximas actividades, Nicolás mencionó que «Por primera vez, tenemos una maratón en el Valle de Anisacate “Vuelta al Valle” el sábado 9 de noviembre; organizada por el profe Marcos Toscano con el equipo Trek Entrenamiento. La idea principal era hacer un evento deportivo, pero hablando con el equipo tomamos la decisión de sumar un evento cultural/musical y turístico. Decidimos hacer la maratón por la tarde, y una vez finalizado, vamos a hacer un evento cultural. El desafío es de 5 y 15 kilómetros, quedan detalles pero ya está casi todo listo».

«Vamos a hacer un taller de economía circular, el miércoles 1 de noviembre a las 16 horas, en el SUM Comunal. Es más que nada implementar concientización en la población. Estamos ante una realidad que es el cambio climático y todas estas cuestiones pueden ayudar a nuestro planeta. Es con inscripción previa», expresó.

«En cuanto al desagüe pluvial de la colectora, que está en sus tramos finales. La idea principal de esto es general el primer paso a lo que va a ser el centro comercial. Después yo haré todo lo que es la reestructuración, adoquinado y demás, para darle un lindo marco a ese lugar tan lindo que tenemos ahí. Va a quedar hermoso. La gente siempre se quiere sumar a lo que es tendencia en Valle de Anisacate, y nosotros siempre buscamos privados que quieren invertir en nuestra localidad», mencionó.

Por el lado de la próxima edición del Festival del Valle, el próximo jefe comunal expresó que «La situación económica es compleja en todos los ámbitos, por lo que no sabíamos qué hacer. Esta semana ya empezamos a trabajar con el contacto de artistas, organización del predio, y dejar todo eso listo para cuando yo asuma y dejarle a alguno de mis compañeros la cuestión organizativa. Va a ser el sábado 13 de enero, y vamos a ir con géneros populares porque es el festival de la familia. Es lo que a la gente le gusta. Quiero que el artista muestre lo mejor que tiene, y la gente pueda disfrutarlo».

En cuanto a su postura de cara al balotaje del 19 de noviembre, declaró que «Por lo pronto me mantengo neutral, es un momento decisivo para el país. Uno debe sugerir estudiar las propuestas y al candidato. Yo me voy a tomar ese trabajo como actor social, y ahí voy a tomar mi decisión. Y eso es lo que yo le sugiero a la gente. Ese proceso va a servir a elecciones futuras».

En cuanto al gabinete y gestión que se va a poner en marco a partir del 10 de diciembre, Merlo expresó que «Hay cambios menores, pero el equipo que gana no se toca. No veo un cansancio por parte de ellos, entonces no los vamos a modificar. Mi gran desafío es lograr la escuela durante la gestión, pero también trabajar sobre la salud, turismo, comercio y deporte. Queremos que no solamente sea el valle de las grandes obras y del crecimiento continuo, sino también de otras cosas».

«Creo que Jorge ha demostrado una dirigencia política enorme y requiere un buen lugar en la gestión. Yo no voy a hacer que se quede conmigo en la comuna. Él puede sumar desde cualquier lado que lo pongan. Ha transformado una gran localidad. Yo ya estoy en modo Jefe Comunal, y debo trabajar para la comunidad. Yo doy vuelta la página y sabe en lo que se mete. Tengo muchas ganas de comenzar, y quien se quiera sentar a hablar conmigo lo voy a recibir sin ningún problema», finalizó.