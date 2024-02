«Vamos a celebrar los 119 años de Despeñaderos con el amor a la comunidad»

Durante la mañana de este miércoles, la intendente de Despeñaderos, Carolina Basualdo, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», adelantó lo que será la celebración del aniversario de la localidad, en la tarde/noche de hoy: «Decidimos celebrar los 119 años de Despeñaderos con el amor a la comunidad y de una manera solidaria. Vamos a tener una grilla de espectáculos y la entrada es la donación de útiles escolares, porque la idea es llegar a los 2500 kits escolares para que los niños puedan empezar la escuela con lo necesario, en estos tiempos tan difíciles. El evento va a contar con la presencia de El Indio Lucio Rojas, La Clave Trío, Vecinos Molestos, entre otros artistas».

«Los esperamos a partir de las 19 horas en el balneario municipal, en la zona de la segunda cascada. Pueden traer cualquier elemento para sumar a los kits escolares de los niños de Despeñaderos. Va a estar ubicado el punto solidario, con nuestro río y gastronomía. Se inició como un festejo de la localidad, pero hoy es para todos los vecinos del Valle de Paravachasca que vayan a disfrutar», dijo.

«A partir de las 00 horas vamos a estar celebrando el día en que se celebra la apertura del Registro Civil y que desde el 2013, se convirtió en la fecha del aniversario de nuestra localidad. Vamos a presentar un video que relata la historia de Despeñaderos. Esta fecha tiene un valor extra para nosotros», mencionó.

En cuanto a lo personal, Basualdo mencionó que «Siempre tuve el sueño y gracias a los vecinos, soy intendenta de Despeñaderos. Este es mi lugar en el mundo, y es un orgullo celebrar 119 años. Vamos a homenajear a todos los intendentes de la localidad, en el marco de los 40 años de democracia».

En el caso de la temporada de verano, la intendente expresó que «La temporada fue buena. Enero fue tranquilo y ahora en febrero repuntó. Queremos que los niños se apropien de los cuidados del ambiente. Tuvimos una travesía de casas, una jornada de té y cuidado de las plantas; entre otras propuestas que hemos ido haciendo».

Y en cuanto a lo que se viene, dijo que «Siempre hemos tenido una administración equilibrada, y por suerte vamos a poder terminar las obras que están en marcha. Este contexto no te permite mucho planificar obras, pero Despeñaderos no va a parar. Vamos a esperar cómo se va acomodando la economía nacional, pero no vamos a parar con programas que son claves».