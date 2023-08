“Vamos a seguir trabajando para estar mejor que nunca”

Fue un domingo distinto en la vida de Manu Expósito, los amigos, familiares y los integrantes del Morro 555. No era para menos ya que era el momento del debut en las Grandes Ligas, llegaba su momento y su primera pelea en la Compañía Combate Global.

De Alta Gracia a Estados Unidos, Manu llegaba con 10 peleas invictas como profesional, 9 ganadas antes del límite y una por decisión, un record más que gratificantes para Expósito, recorriendo grandes escenarios y teniendo grandes peleas en su espalda como la recordada ante Darlan Draco de Brasil en la cual logró quedarse con el cinturón en tierras brasileras.

En lo estadístico, yendo a ese plano se puede decir que manu cayó ante Lázaro Dayron, por decisión unánime de los jueces que presentaron tarjetas 29-28, 30-27 y 30-27 a favor del luchador cubano. Si es verdad cayó pero se trae para Argentina un bolso lleno de grandes enseñanzas y grandes expectativas.

“En la pelea me sentí muy bien, obviamente sentía que iba perdiendo la pelea, con mi profe en cada descanso lo hablábamos. Siempre tratamos de ganar sea cual sea el método la buscaba ganar en todo momento”. Comenzaba diciendo Manuel Expósito a RESUMEN.

Muchas veces son mucho los factores que juegan adentro de la jaula, pero que Manu lo pudo ir sobrellevando. “En muchas ocasiones es difícil pero bueno que le vamos hacer. El primer round yo creo que fue bastante cerrado, y el primero lo gane yo estuve muy bien en lo que fue el striking y todo lo que fue el golpeó yo creo que gane en todos los intercambios que tuvimos, pero el obviamente utilizo muy bien el Bresler me llevó varias veces al piso, un par de veces fue muy cerrado, entiendo también que dependiendo el punto de vista de cada juez puede haber visto lo que hizo el. Los próximos dos round fueron de mucho estudio y fueron muy técnicos de ambos, a Dayron lo considero un gran peleador, él tuvo una pequeña mejora, estuvo un paso adelante que yo y bueno lamentablemente se quedó con la victoria”.

Balance sobre lo hecho y lo que hay que mejorar

“Me sentí bien sentí que me faltaron algunas cosa que vamos a ir mejorando y la idea es mejoras seguir avanzando y estar obviamente mejor que nunca.”

“Obviamente hubo cosas que podría haber hecho pero no las hice pero bueno ya está, eso no importa mucho, pero ay mucho para mejorar y se puede ver. Hay que resolver la estrategia de la pelea no la pudimos resolver en el tercer round cuando la pelea estaba bastante complicado, como te digo un primero round muy cerrado, nada que me halla lastimado estoy bien el conecto sus golpes yo los míos”.

Lo próximo para Manuel Expósito muy posiblemente sea en el mes de noviembre, con una nueva pelea en Combate Global.