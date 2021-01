Vecinos de Los Olivares harán un corte de ruta pidiendo por la luz y el agua

“Hace cuatro años que vivimos sin servicios básicos”, manifestó Andrea, vecina de Los Olivares, barrio que se ubica en inmediaciones de ruta 5 y pertenece a la Comuna de Villa del Prado.

Este sábado 23 a partir de las 17 hs y “hartos de promesas incumplidas”, los vecinos se manifestarán en la autovía y prevén hacer un corte de media calzada. “Creemos que es la única manera para que nos escuchen”, agrega.

En la zona viven alrededor de 20 familias y solo unas pocas poseen luz eléctrica. Respecto al servicio de agua, los vecinos se manejan con agua de pozo, bidones o lo que puedan ya que ese servicio tan vital llegó apenas a unas 40 familias. A pesar de esta realidad, una famosa inmobiliaria continua vendiendo lotes en la zona de manera constante, con la promesa que los servicios “están en trámite”. No obstante, los vecinos aseguran que hay familias que viven allí desde hace algo más de cuatro años y del mismo modo en el que ingresaron, sin servicios.

“Nos prometieron continuidad y no lo cumplieron. Hay una mujer que necesita la luz porque es diabética y necesita la insulina refrigerada, y así hay varios casos. Hay amenazas constantes para que no hagamos el corte, asustan a la gente pero ya estamos cansados de falsas promesas. Somos un barrio de familias dignas todos trabajadores que necesitamos ser escuchados”, dijo la vecina quien además sostuvo que para Navidad y Año Nuevo la pasaron “muy mal” no solo por la falta de luz sino también por la falta de agua.

“Nosotros pagamos por la conexión de luz y hoy la empresa ni siquiera le da información a la Comuna sobre el estado de la gestión. No sabemos si han comprado los postes, no sabemos nada. Y hay muchas familias que ni siquiera tienen proyecto de luz, estamos desamparados”, agregó la vecina y aclaró: “Nuestra queja es hacia la inmobiliaria que nos mintió y hoy tampoco se hace responsable, a EPEC que no nos da una respuesta sobre la energía eléctrica y a la Comuna por seguir retrasando el servicio del agua y por la falta de mantenimiento de las calles y recolección de residuos”.

“Estamos abandonados”, sostienen.