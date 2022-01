“Vendemos una ciudad linda, bonita, con seguridad, pero en los barrios no se ve eso”

Llega el calor y en Alta Gracia se vive la historia de siempre: barrios sin agua o con poca presión, vecinos sin poder desarrollar su vida con normalidad, y reclamos hacia el municipio y COSAG por la falta de servicio. Ricardo González, miembro del bloque de Alta Gracia Crece del Concejo Deliberante, expresó su opinión sobre esta situación. “Veo que se priorizan obras en el centro, como así también remodelar la avenida del Libertador, pero a la ciudad hay que pensarla desde la periferia para adentro. Primero tenemos que ocuparnos de los barrios. Parece que vendemos una ciudad linda, bonita, con seguridad, pero en los barrios no es lo que se está viviendo”.

Comentó que es importante pensar en un plan de reordenamiento urbano, y que en el Concejo ya hay algo con lo cual se puede empezar a trabajar. “Ya contamos con una base para ir analizándolo. Si el municipio cree que COSAG no está cumpliendo con su deber para brindar el servicio a todos los vecinos, en el contrato indica que el ente municipal puede aplicar multas y sanciones. La cuestión es saber bien qué es lo que está pasando. Yo creo que es un problema de infraestructura y del municipio, y no de la COSAG”. Señaló también que es responsabilidad de la Secretaría de Obras Públicas solucionar y asegurar este tipo de cuestiones, y que los Fondos de Infraestructura Municipal deberían ser destinados a otro tipo de gasto, en lugar de ser exclusivamente utilizados para luminaria. “El orden de prioridad debería ser otro. Tienen que dar una solución de acá al verano que viene”, puntualizó.

Con respecto al manejo de la pandemia, González respondió: “Veo con buenos ojos los testeos las 24 horas. Es importante que haya un fácil acceso para testearse. Es importante para que eso no afecte al normal desarrollo de la economía. Lo positivo es que los comercios no se cierran como antes. La situación sanitaria hace que no tengamos que volver a esos aislamientos anteriores”.

En relación a la postergación de Colectividades, el concejal del Pro fue muy crítico y cuestionó que esté relacionado a la situación sanitaria. “No tiene nada que ver la pandemia. Sabían que ya desde su origen estaba mal hecha y mal manejada la organización. Sabían que iba a ser un fracaso y por eso la suspendieron”.