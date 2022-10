“Venimos trabajando para fortalecer todo el corredor de la ruta 5, construyendo Santa María”

Hoy la legisladora provincial y referente de la Unión Cívica Radical, Marisa Carrillo, visitó los estudios de la 88.9, donde dialogó con el equipo de Todo Pasa sobre los avances del partido dentro del circuito Santa María, con la participación de varias figuras de localidades como Villa Los Aromos, San Isidro y La Rancherita, como así también del armado político para las elecciones provinciales.

En primer lugar, la legisladora se refirió a la cuestión de la re-reelección, tema más que debatido en los últimos días por diferentes figuras tanto de la UCR como del oficialismo provincial. “No hemos vuelto a tocar el tema y el proyecto no ha entrado en la Legislatura. Es una operación que están haciendo los intendentes con la presentación de este recurso que les brindó el Defensor del Pueblo. Es interesante leer los fundamentos que se dieron durante el primer rechazo, donde habla de una contradicción que va en contra de la Constitución Provincial, que era lo que se había planteado en un primer momento. El Poder Legislativo no es un poder que interpreta leyes, eso le corresponde al Poder Judicial. En su momento nadie planteó la inconstitucionalidad, sino que recién ahora surge la queja”, señaló Carrillo. Incluso, el oficialismo llegó a acusar al bloque radical de no participar en la discusión, lo cual generó la supuesta caída del tratamiento del proyecto. “Hacemos por Córdoba siempre ha intentado dividirnos, es la carta que ellos quieren jugar. Nosotros tenemos que tener en claro que tenemos que ir juntos, esa es la premisa”, respondió.

Con respecto al armado de Juntos por el Cambio, luego del encuentro en Villas Ciudad de América con la reunión de dirigentes, Carrillo expresó que la conclusión de todo el trabajo fue el siguiente: “Tenemos claro que el camino es ir todos juntos. Hasta que se definan las candidaturas, los espacios que integran la alianza van a ir fortaleciéndose y armando distintas actividades que sirven para convocar y trabajar en las propuestas, las cuales nos posicionan y hacen que se sume gente. La mesa es una formalidad. Los candidatos van a salir del consenso y acuerdos”. A su vez, dejó en claro que los candidatos serán elegidos por Córdoba, y no permitirán la influencia de Buenos Aires. “Creo que todos hemos aprendido. Córdoba no se resigna a que alguien de afuera le diga qué hacer. Es necesario el acompañamiento, pero los candidatos los elegimos nosotros”, puntualizó la legisladora.

En cuanto al armado del Departamento Santa María, la referente radical comentó: “Hace muchos años que está inactivo, reflejo de eso es no haber retenido una sola comuna. La idea es construir en el departamento y acompañar desde mi lugar a dirigentes que quieran conducir sus localidades. Estamos acompañando a Flavio Cobos, de Villa Los Aromos, en Potrero de Garay con Pablo Molina, La Rancherita con Miguel, Anisacate con Darío Ceballos, Villa San Isidro con Hugo Rodríguez. Venimos caminando y construyendo, y vemos que se va sumando gente de distintos pueblos”.

Por último, se refirió al radicalismo dentro de JXC, en respuesta también de la posible precandidatura de Martín Barrionuevo desde el frente Consenso y Renovación, dentro de la UCR. “Cuando uno milita en política, tiene un deseo claro de llegar a conducir y crecer políticamente. No hay que asustarse de los candidatos. Eso habla de la riqueza del radicalismo y de que hay dirigentes que tienen ganas de comprometerse. El tiempo dirá quién es el mejor posicionado. Que la gente te conozca, no implica que te vaya a votar, hay que trabajar en eso. El camino también es ver en qué nos hemos equivocado, para poder recuperar el gobierno de la provincia y de la ciudad. Hay que dejar los egos de lado e ir con el candidato esté mejor posicionado”, finalizó.