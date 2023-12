«Veo a un nene correr detrás de la pelota y estoy feliz»

Durante la mañana de este viernes, José Ferrarese, Presidente de la Liga Infantil de Futbol, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», hizo un balance del año deportivo de los clubes de nuestra ciudad: «En total, son 2100 chicos y chicas que participan de la Liga Infantil. Es un récord total, y eso que no participaron 2 clubes. El fútbol femenino es muy importante, tiene un crecimiento importante sobre todo en Alta Gracia. Está en vista poner el mini y premini de nenas el año que viene».

«Todo sigue igual, pero si o si tenemos que hacer la Liga como liga. Vamos a tener la ayuda del Municipio que nos va a colaborar con lo que sea y cuando funcione, vamos a armar una federación infantil. Sino no podemos progresar nunca», dijo.

En cuanto a la violencia deportiva, Ferrarese comentó que «Se corrigió bastante sancionando a quienes estén involucrados en temas de violencia. Es una tarea difícil y lleva tiempo. Tenemos proyectado dar una multa económica para el club, para ver si el club toma cartas en el asunto. Es cuidar a los niños y educar a los padres».

«Hubo clubes que han recibido ayudas, y el municipio siempre ha ayudado en lo que sea necesario. Hemos tenido muchos robos en los clubes, la Muni está colaborando pero es muy complicado. Dentro de todo, los clubes están medianamente armados, pero en algunos hay que hacer algunas cosas de infraestructura. Los baños y agua son lo principal. Son pocos los clubes que cobran cuota, pero la mayoría saca poca plata por partido. Necesitamos que estén los clubes inscriptos para transformarlos en sociedades anónimas», dijo.

«Tenes que tener ganas y compromiso para los chicos en este trabajo. No hay gente que se avoque a esto. Los profes hacen una tarea impresionante, es admirable. Tratamos de cuidar a los chicos dentro del club, pero fuera no podemos. Muchos padres piensan que es una guardería y las competencias que son los fines de semana, no los llevan nunca por alguna cuestión», expresó.

En cuanto a lo que se viene, mencionó que «La idea es hacer un torneo de verano de forma solidaria, para juntar fondos para la Liga con partidos amistosos. Este año vamos a hacer varios eventos. Vamos a retomar el 14 de marzo y los fichajes empezarían el 27 de marzo. La idea es largar el primer fin de semana de abril».

«Tengo mucho diálogo pero lamentablemente, no siempre sirve. Pienso en los chicos y estoy por los chicos. Veo un nene correr detrás de la pelota y estoy feliz. Con constancia vamos a poder seguir adelante, el nene se va a divertir. Tienen que ir y acompañarlo al chico, y lo más difícil es enseñar a saber perder. Pido comprensión y que vean a disfrutar a los chicos, vayan a verlos«, finalizó.