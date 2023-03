Versiones cruzadas sobre la Comisión de los Arroyos

En comunicación con el programa radial «Todo Pasa», Lucía Allende, concejal de Alta Gracia CRECE, relató lo sucedido en la última sesión del Concejo Deliberante, donde su bloque solicitó un informe sobre el trabajo que viene realizando -o no- la Comisión de los Arroyos y Cuencas de Alta Gracia.

«Realizamos un pedido de informe en relación a las tareas que realizó, la comisión se reunió solamente una vez, debía haber un informe en 30 días, que nunca estuvo. Justo ese día (miércoles 22) convocaron a una visita a Potrerillo de Larreta. El haber convocado a esta visita, sin sustento técnico, 24 horas antes, sin saber si iban a ir técnicos, asistieron funcionarios públicos, fue Ricardo González de parte de nuestro bloque. La comisión demostró que es estéril ya que no hubo informe, estamos peor que cuando empezamos. Nos retrotraemos a enero, hicieron una comisión para que no hiciera nada».

Al respecto, el edil Manuel Ortíz, de Hacemos Por Córdoba, quien si participa activamente en la Comisión, afirmó que la Comisión de los Arroyos, fue armada a instancias de averiguar que está sucediendo con nuestras cuencas. «Los afluentes que alimentan el Chicamtoltina están secos. Armamos la comisión para darle participación a organizaciones, vecinos. Luego llamamos al APRIH que nos dió una charla técnica. Hay que ser responsables en lo que decimos, somos concejales».

«Me enojó el pedido de informes. El resto de los concejales no participa de ninguna reunión, no fueron a Potrerillo, no los hemos visto en todo el verano. ¿Hacen home office? no se los ve, no se acercaron nunca» manifestó.

Además acalaró que hay un compromiso de parte de los administradores para hacer otra visita cuando las condiciones climáticas sean distintas, cuando este seco. «Esto es un trabajo complementario, el APRIH hizo una visita la semana pasada y nosotros ésta» agregó. Con respecto a los plazos, a los 30 días que tenía la entidad para presentar informes, dijo: «No nos hemos puesto plazos, estamos esperando el informe del APRIH. El objetivo tras el mismo es elaborar un plan de acción. También queremos convocar a un geólogo. Se han dilatado las reuniones esperando estos informes».