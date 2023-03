Veterano Guillermo Ramírez: «Lo peor eran los bombardeos. Sino sabías rezar, aprendías ahí»

Ambos veteranos de Malvinas, Guillermo Ramírez y José Lucero, fueron entrevistados por el equipo de «Todo Pasa».

Sobre su historia en particular, Ramírez narró: «Había tomado la decisión de ser parte de Infantería de las Fuerzas Armadas. Muchos estaban muy contentos y se anotaban para ir, sin saber lo que iba a ser después. Yo estaba en Punta Alta cuando me llamaron. Pertenecí a la Infantería de Malvinas, formamos parte de la toma de Malvinas. Se armó el plan desde el barco. Luego se realizó la defensa del lugar. El 28 de marzo de 1982 salimos hacia Malvinas y desembarcamos el 2 de abril a las 6 de la mañana. Bajamos en vehículos anfibios a la costa».

Y continuó: «El 2 de abril arrancó muy lluvioso pero luego de las 8 horas se puso muy lindo, andaban todos de mangas cortas. A partir del 3 de abril ya cambió el tiempo. No estaba en cercanías a la bandera, pero después de unos días si la vi».

«El 1° de mayo empezó la otra cara de la guerra de Malvinas. Declararon 200 millas de exclusión, que nunca los respetaron, cuando le dieron al crucero Belgrano o cuando encontraron el helicóptero en Chile, desde donde informaban de dónde salían los aviones» afirmó Lucero.

Sobre su situación en el sitio, relataron que casi no les llegaba información sobre cómo iba la guerra, si bien se iban dando cuenta cuando comenzó a escasear la comida. «Conocí muchos compañeros-hermanos, sobre todo de otras provincias, se viven muchas cosas entre el cielo y el infierno».

Ante la pregunta sobre que fue lo peor que vivió, respondió: «El bombardeo es lo peor, el que no sabe rezar, reza. Estás todo el tiempo pensando que no caiga el proyectil encima nuestro». «Cuando empezaron a escasear los víveres, ya teníamos menos fuerzas. Cazábamos corderos y luego usábamos los huesos para cocinar otra cosa… comías en dos minutos sin pensar en el mañana».

Lucero destacó al gran cantidad de suicidios de ex-soldados, consecuencia del abandono del gobierno: «No hubo contención psicológica. Volvimos casi escondidos, no conseguíamos trabajo, no podíamos decir que éramos veteranos. Los que no tuvieron la contención de la familia y de los amigos cayeron en la desidia y se suicidaron. En el Hospital Militar hay un gabinete psicológico pero hay que encontrar un profesional con el cual puedas abrirte» contaron ambos. «Tras 29 años me llamaron para que fuera. Tres capitanes me preguntaron cómo estaba. Me enojé, me fui. Después me mandaron unos calmantes y un turno para ir en un mes, no fui nunca más» detalló Lucero.

Lucero contó que las vigilias comenzaron en el año 2007: «Éramos tres o cuatro y el acto era muy cortito, rezábamos un Padrenuestro, cantábamos el himno y nos íbamos. Después se sumaron familiares, luego amigos, y más tarde más gente. Actualmente la municipalidad no brinda dinero para los gastos del evento y realiza el mantenimiento del monumento».

Este año el acto vigilia se desarrollará el 1° de abril desde las 20.30 horas en el Monumento a Malvinas.

Grilla:

20.30 hs: La apertura la hará Carolina Gomez junto a José Lucero.

21.15hs: Pulso Bajo (banda de rock)

22.10 hs: Banda Doreman

23.05 hs: Huatan (folclore)

23.55 hs: Suelta de globos junto a Adma.

Participarán las orquestas barriales y el Tablao de Andalucía, habrá buffet.

El domingo a las 10 horas es el acto oficial.