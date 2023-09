Víctor Moreyra: «Somos la opción para que Alta Gracia tenga futuro»

El candidato a intendente del Partido de Unión Popular Federal, Víctor Hugo Moreyras, dialogó con el equipo periodístico de «Todo Pasa» de FM 88.9 y contó cuáles son sus propuestas.

Moreyras se presentó en el 2019 como viceintendente de la candidata Ana Carolina Pincirolli, por el partido FE, que actualmente se encontraba dentro de Hacemos por Córdoba. Pincirolli quedó dentro del municipio y hoy está en el ártea de Atención al Vecino. Al respecto, dijo: «Hace mucho que no hablo con Carolina Pinciroli, está muy abocada a su trabajo. Somos gente trabajadora. Terminó todo buena onda con ella, pero muchos de los proyectos que presentamos no se cumplieron y por ello me estoy presentando nuevamente».

Sobre quién es el verdadero representante de Javier Milei en Alta Gracia, manifestó: «Luego de los 4 años que trabajamos para la estructura de Marcos Torres, yo decidí hacer un cambio y por eso busqué a los libertarios. Estaban desauciados pero hoy reunimos unas 3000 personas en Córdoba. Milei no le dio la palabra a nadie. En el único lugar que dio su palabra fue en La Rioja. Milei nunca le levantó la mano a Darío Cuffa. Eiben ya estuvo, no ganó. Nosotros trabajamos con el vecinalismo, con los libertarios que quedaron abandonados por los demócratas, son unos pituquitos, otra clase social. Nosotros trabajamos con el pueblo, para nuestra gente. Muchas veces no coincido con muchas de las ideas de él por eso estoy aquí».

Con respecto a las cuestiones con las cuáles no está de acuerdo, declaró: «No estoy de acuerdo con como habló el otro día sobre las personas con discapacidad. Se trata de una persona nueva que hace 4 años que está en la política y hay que cuidarse cuando uno habla frente a un micrófono».

En relación a si los votos que obtuvo Milei a nivel nacional se pueden trasladar a nivel local, expresó: «Veo el descontento de la gente. Quiero seguir con lo que está haciendo Marcos (Torres). Me siento capaz de ir por más». «Venimos de muchísimos años de una vieja política y no logramos desatar el nudo. El cambio que yo represento, es son ideas que tengo hace años y no se cumplieron. Por ejemplo, mudar la Planta de Líquidos Cloacales, descentralizar la policía en Alta Gracia, la comisaría nos queda chica. Si traemos más efectivos, más móviles, hay que cambiar el lugar».

«No tengo mala onda ni con Marcos ni con Facundo (Torres). Mi lista está formada por vecinos y amigos que quieren un cambio y apoyan a Milei» relató sobre su lista.